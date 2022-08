BWF World Championship: The Minions Tumbang, The Daddies Melenggang

Tokyo, Beritasatu.com – Pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo terhenti langkahnya di babak 16 besar BWF World Championship atau Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022.

Marcus/Kevin harus tersingkir setelah dikalahkan pasangan Inggris, Ben Lane/Sean Vendy dua gim langsung 15-21, 9-21 dalam laga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Kamis (25/8/2022).

Di gim pertama, Marcus/Kevin masih belum menemukan irama permainan terbaik. Mereka selalu tertinggal dalam perolehan poin, meski sempat beberapa kali mampu membuat skor imbang 4-4 dan 6-6.

Marcus/Kevin kesulitan untuk bisa menahan gempuran lawan sehingga tertinggal 7-11 di interval pertama. Kevin beberapa kali melakukan kesalahan dengan pengembaliannya menyangkut di net. Tertinggal 12-16 dan 13-19, Marcus/Kevin akhirnya kalah 15-21.

Marcus/Kevin kembali mendapat tekanan di gim kedua. Mereka tertinggal 0-3 di awal dan terus tertinggal hingga 5-11 di interval kedua. Marcus/Kevin tidak bisa mengembangkan permainan terbaiknya sehingga akhirnya kalah 9-21.

Sementara itu pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil lolos ke perempat final BWF World Championship . Unggulan ketiga ini berhasil melewati adangan pasangan Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel.

Butuh waktu selama 40 menit buat Ahsan/Hendra untuk bisa mengemas kemenangan 21-18, 23-18. Selanjutnya di perempat final BWF World Championship , Ahsan/Hendra akan menghadapi pasangan India, MR Ajun/ Dhruv Kapila.

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar BWF World Championship, Kamis, 25 Agustus 2022

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamujo vs Ben Lane/Sean Vendy 15-21, 9-21

Anthony Sinisuka Ginting vs Shi yu Qi

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Mark Lampsfuss/Marcin Seidel 21-18, 23-18

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Akira Koga/Taichi Saito

Rehan Naufal Kushajanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/ Huang Dong Ping

Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei

