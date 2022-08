BWF World Championship: Ke Perempat Final, Ahsan/Hendra Tak Ingin Cepat Puas

Tokyo, Beritasatu.com - Satu tiket ke babak perempat final BWF World Championship berhasil digenggam pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Mereka melewati babak 16 besar BWF World Championship setelah mengalahkan pasangan Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel.

Butuh waktu selama 40 menit buat Ahsan/Hendra untuk bisa mengemas kemenangan 21-18, 23-18. Selanjutnya di perempat final BWF World Championship, Ahsan/Hendra akan menghadapi Dhruv Kapila.

Advertisement

Kemenangan ini menjadi spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Hendra Setiawan. "Di ulang tahun saya hari ini harapannya saya mau sehat-sehat saja lah. Besok harus lebih siap dan jangan puas dengan kemenangan hari ini," ujar Hendra.

Mengenai jalannya pertandingan, Hendra mengatakan sempat mengubah pola permainan di tengah-tengah pertandingan. Strategi itu jitu karena mereka berhasil keluar dari tekanan lawan.

"Kalau main drive terus kita kalah, jadi tadi coba divariasikan drive dan penempatan-penempatannya. Lawan bermain rapi, pukulannya tidak kencang tetapi bolanya turun makanya kita coba untuk bermain net dulu juga," ujar Hendra Setiawan.

Sementara itu Mohammad Ahsan bersyukur bisa melewati tekanan sepanjang pertandingan.

BACA JUGA

BWF World Championship: Ujian Berat Mengadang Ginting dan Jojo di 16 Besar

"Mengucap alhamdulillah sudah bisa menang hari ini. Pertandingan yang tidak mudah karena lawan bermain bagus. Kita cukup tertekan tetapi kita coba untuk bangkit, cari cara untuk dapat poin," ujar Ahsan seusai pertandingan.

"Protes lawan tidak membuat kami hilang fokus, sebaliknya mereka yang jadi fokusnya kemana-mana," lanjutnya.

Selanjutnya di perempat final BWF World Championship , Ahsan/Hendra akan menghadapi pasangan India, MR Ajun/ Dhruv Kapila.



Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar BWF World Championship, Kamis, 25 Agustus 2022

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamujo vs Ben Lane/Sean Vendy 15-21, 9-21

Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yu Qi

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Mark Lampsfuss/Marcin Seidel 21-18, 23-18

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Akira Koga/Taichi Saito

Rehan Naufal Kushajanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/ Huang Dong Ping

Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com