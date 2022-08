Ada Ahsan/Hendra dan Axelsen, Ini Finalis BWF World Championship 2022

Tokyo, Beritasatu.com – Partai semifinal BWF World Championship 2022 (Kejuaraan Dunia Bulutangkis) telah rampung, Sabtu (27/8/2022) malam. Indonesia meloloskan satu wakilnya ke partai puncak BWF World Championship 2022, yakni pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Ahsan/Hendra lolos ke final setelah mengalahkan rekannya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Dalam pertandingan tiga gim di Tokyo, Ahsan/Hendra mengemas kemenangan 21-23, 21-12, 21-16.

Selanjutnya di final mereka akan menghadapi ganda Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Ganda Malaysia ini di semifinal mengalahkan pasangan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 20-22, 21-18, 21-16.

Di nomor tunggal putra, pemain peringkat satu dunia Viktor Axelsen juga ke final setelah mengalahkan Chou Tien Chen 21-15, 21-17. Di final, Axelsen akan menghadapi pemain Thailand Kunlavut Vitidsarn. Kunlavut terlebih dahulu lolos setelah mengalahkan Zhao Jun Peng 22-20, 21-6.

Dari nomor tunggal putri, pebulu tangkis Taiwan Chen Yu Fei menyudahi perlawanan Tai Tzu Ying dengan kemenangan 15-21, 21-14, 21-18. Di final, Chen Yu Fei akan menghadapi Akane Yamaguchi yang sebelumnya mengalahkan An Se Young 21-19, 21-12.

Dari nomor ganda putri, pasangan unggulan pertama, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan lolos ke final setelah mengalahkan Mayu Matsutomo/Wakana Nagahara 21-13, 21-14. Di final mereka akan menghadapi ganda Korea, Kim So Yeong/Kong Hee Yong yang menang atas Puttita Suprajirakul/Sapsiree Taerattanachai 21-16, 19-21, 25-23.

Di nomor ganda campuran Yuta Watanabe/Arisa Higashino berhasil mengalahkan pasangan Mark Lamsfuss/Isabel Lohau 21-18, 21-16. Di final mereka akan menghadapi unggulan pertama Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong yang menang atas Wang Yi Lyu/Juang Dong Ping 21-16, 12-21, 21-10.

Hasil Semifinal BWF World Championship

Tunggal Putra

Viktor Axelsen vs Chou Tien Chen 21-15, 21-17

Kunlavut Vitidsarn vs Zhao Jun Peng 22-20, 21-6

Tunggal Putri

Chen Yu Fei vs 15-21, 21-14, 21-18

Akane Yamaguchi vs An Se Young 21-19, 21-12

Ganda Putra

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto 21-23, 21-12, 21-16

Aaron Chia/Soh Wooi Yik vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 20-22, 21-18, 21-16

Ganda Putri

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Mayu Matsutomo/Wakana Nagahara 21-13, 21-14

Kim So Yeong/Kong Hee Yong vs Puttita Suprajirakul/Sapsiree Taerattanachai 21-16, 19-21, 25-23

Ganda Campuran

Yuta Watanabe/Arisa Higashino vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau 21-18, 21-16

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Wang Yi Lyu/Juang Dong Ping 21-16, 12-21, 21-10

