Demetrious Johnson Rebut Gelar Juara Dunia One Flyweight

Singapura, Beritasatu.com - Demetrious Johnson kini merupakan sang juara dunia One Flyweight yang baru. Petarung asal Amerika ini menutup gelaran perdana One on Prime Video dengan sebuah tendangan flying knee yang membuat Adriano Moraes seketika tak sadarkan diri di atas Circle.

“Mighty Mouse” mengambil insiatif serangan terhadap petarung Brasil itu, melepaskan serangkaian pukulan dari jarak dekat yang membuat goyah sang juara dunia bertahan. Moraes mendapatkan momentumnya di dua ronde pertama, memberikan perlawanan pada penantang peringkat teratas dengan pukulan jab dengan kombinasi serangan yang luar biasa.

BACA JUGA

Christian Lee Rebut Kembali Sabuk Juara One Championship

Di atas matras, petarung yang dijuluki “Mikinho” mendominasi dengan keunggulan pada ukuran tubuhnya dan terbukti menjadi faktor utama dalam jual beli grappling.

Johnson bangkit di ronde ketiga dan keempat dengan pendekatan yang lebih teknis. Dia menemukan banyak kesuksesan dengan pukulannya ketika ia melangkah masuk dan keluar dari serangan sambil memanfaatkan gerakan kepalanya yang cepat untuk menghindari hook andalan Moraes. Dengan hanya menyisakan sedikit waktu di ronde keempat, “Mighty Mouse” menemukan lubang di pertahanan sang pemegang gelar.

Dia memotong lawannya dengan pukulan kanan yang tajam dan tendangan flying knee yang spektakuler untuk mengakhiri malam Moraes.

Kemenangan Johnson tersebut membuahkan emas One dan bonus sebesar US$50.000.

Baca selanjutnya

Dalam laga pendukung utama, juara dunia One Bantamweight Muay Thai Nong-O ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com