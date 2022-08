Serena dan Venus Williams Terima Wild Card Ganda Putri US Open

New York, Beritasatu.com - Williams bersaudara, Serena Williams dan Venus Williams akan bersatu kembali untuk nomor ganda setelah menerima wildcard AS Terbuka (US Open), yang akan dimulai Senin (28/8/2022).

Duo yang telah mengamankan 14 gelar ganda Grand Slam itu sebelumnya adalah juara dua kali US Open dan akan berpasangan untuk pertama kalinya sejak 2018 di Roland Garros.

Selain 14 gelar ganda turnamen major mereka, yang terakhir pada Wimbledon 2016, Serena dan Venus telah bekerja sama untuk memenangi tiga medali emas Olimpiade nomor ganda pada 2000, 2008 dan 2012.

Mereka juga memegang keempat gelar ganda turnamen major sekaligus secara beruntun, ketika menang di Wimbledon 2009, US Open 2009, Australian Open 2010 dan French Open 2010.

Awal bulan ini, Serena mengonfirmasi bahwa US Open akan menjadi turnamen terakhirnya sebelum mundur dari dunia tenis profesional. Sementara, di sektor tunggal, dia akan menghadapi Danka Koviniv dari Montenegro pada babak pertama Senin malam.

Venus akan memainkan pertandingan babak pertamanya, Selasa, melawan petenis Belgia Alison Van Uytvanck. Pertandingan ganda akan dimulai Rabu, 31 Agustus 2022. Asosiasi Tenis Amerika Serikat USTA juga mengumumkan wild card ganda untuk petenis lainnya.

Berikut tim ganda yang menerima wild card US Open:

Sophie Chang dan Angela Kulikov

Robin Montgomery dan CoCo Vandeweghe

Katrina Scott dan Elizabeth Mandlik

Peyton Stearns dan Ashlyn Krueger

Hailey Baptiste dan Whitney Osuigwe

Clervie Ngounoue dan Reese Brantmeier

