Menpora Apresiasi Dukungan BNI Ikut Bantu Pengembangan Golf

Tangerang, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengapresiasi BNI yang berkenan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan golf lewat ajang BNI-Ciputra Golfpreneur Tournament 2022 Asian Development Tour.

Padahal, sebagai BUMN, BNI juga telah mendapat penugasan untuk pengembangan bulutangkis Indonesia untuk terus mencetak prestasi membanggakan di kancah internasional.

“Keikutsertaan BUMN seperti BNI tentunya sangat membantu. Walapun kita mengetahui bahwa BNI mendapat penugasan untuk pengembangan bulu tangkis dan masih bersedia mengembangkan golf nasional,” katanya.

Atlet Suteepat Praateeptienchai berhasil menunjukkan dominasinya dalam ajang BNI-Ciputra Golfpreneur Tournament 2022 Asian Development Tour. Pegolf asal Thailand ini meraih skor tertinggi leaderboard dan memenangkan ajang golf bergengsi taraf internasional ini.

Sementara atlet nasional Goerge Gandranata mampu menunjukkan permainan yang sangat memukau melawan pegolf dunia dan meraih Best Indonesian Pro Player. Mathew Lumbantoruan pun keluar sebagai Best Indonesian Amateur Player.

Penutupan kompetisi bergengsi ini diadakan di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan pada Sabtu (27/8/2022). Menpora Zainudin Amali, Managing Director of Ciputra Group Budiarsa Sastarawinata, Managing Director Ciputra Group Candra Ciputra, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar turut menghadiri dan memberi penghargaan kepada pegolf yang memenangkan kompetisi ini. Total hadiah yang diraih oleh para pemenang adalah 110.000 dolar Amerika Serikat (AS).

Menpora melanjutkan, ajang bertaraf internasional ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih baik lagi, sehingga dapat menjadi kompetisi yang sangat baik untuk pegolf Indonesia meningkatkan kemampuannya.

“Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus sehingga kita juga bisa mencetak atlet-atlet golf untuk membawa bendera Indonesia ke kancah dunia,” kata Menpora.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan penampilan dari para pegolf sangat

