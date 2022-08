Tiongkok Dua Gelar, Ini Daftar Juara BWF World Championship 2022

Tokyo, Beritasatu.com – Perhelatan BWF World Championship atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022 berakhir sudah. Tiongkok merebut dua gelar juara BWF World Championship. Sedangkan Indonesia harus puas hanya meraih satu medali perak dan satu medali perunggu.

Dua gelar juara dunia BWF World Championship direbut Tiongkok dari nomor ganda putri dan ganda campuran. Gelar juara dunia ganda putri diraih pasangan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Mereka menjadi juara setelah di final mengalahkan pasangan Korea, Kim So Yeong/Kong Hee Yong 22-20, 21-14 dengan durasi 1 jam 2 menit.

Satu gelar lagi diraih Tiongkok dari nomor ganda campuran melalui pasangan Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong. Unggulan pertama itu berhasil menaklukkan pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino 21-13, 21-16.

Indonesia meraih satu medali perak setelah satu-satunya wakil tersisa di babak final yakni pasangan ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dikalahkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik 19-21, 14-21. Kekalahan ini membuat Ahsan/Hendra gagal mengoleksi gelar juara dunia kelima kalinya.

Hasil tersebut juga membuat Malaysia merebut satu-satunya gelar di ajang bergengsi ini. Selain itu Jepang dan Denmark juga mendapat satu gelar. Sedangkan satu perunggu Indonesia diraih pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Sementara itu satu gelar juara dunia diraih Denmark melalui pebulutangkis nomor satu dunia, Viktor Axelsen. Tanpa ampun Axelsen mengalahkan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn dua gim langsung 21-5, 21-16.

Gelar juara dunia Jepang diraih dari nomor tunggal putri yakni Akane Yamaguchi. Unggulan pertama itu harus melewati laga tiga gim selama 1 jam 8 menit melawan Chen Yu Fei sebelum menyudahi dengan kemenangan 21-12, 10-21, 21-14.

Hasil Final BWF World Championship

Tunggal Putra: Viktor Axelsen vs Kunlavut Vitidsarn 21-5, 21-16

Tunggal Putri: Akane Yamaguchi vs Chen Yu Fei 21-12, 10-21, 21-14

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong 22-20, 21-14

Ganda Putra: Aaron Chia/Soh Wooi Yik vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan 21-19, 21-14

Ganda Campuran: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino 21-13, 21-16.

