US Open: Kejutan, Simona Halep Disingkirkan Petenis Kualifikasi di Babak Pertama

New York, Beritasatu.com - Mantan petenis nomor satu dunia Simona Halep tersingkir di babak pertama US Open (AS Terbuka) Selasa (30/8/2022) pagi. Secara mengejutkan Halep dikalahkan petenis kualifikasi asal Ukraina Daria Snigur.

Snigur yang berperingkat 124, yang melakukan debutnya pada babak utama Grand Slam, menang 6-2, 0-6, 6-4 melawan juara dua kali turnamen major yang datang ke New York usai memenangi gelar bergengsi di Toronto.

"Saya sangat senang. Saya sangat, sangat, sangat gugup, tetapi saya berusaha melakukan yang terbaik," ujar Snigur, dikutip dari laman resmi WTA.

Setelah merebut gelar dua pekan lalu di Toronto, Halep telah memenangi 19 dari 22 pertandingan terakhirnya. Snigur, yang pertandingan terakhirnya terjadi di ITF Bronx W60, menyingkirkan Halep dengan memenangi enam dari delapan gim pertamanya.

Dua puluh empat menit kemudian, Halep menyamakan kedudukan dengan petenis berusia 20 tahun itu.

Set ketiga menjadi momentum bagi Snigur untuk berbalik menyerang juara Grand Slam dua kali itu. Dia dengan tenang menyamai permainan cepat yang menjadi pertahanan bagi Halep.

Halep mulai menyadari situasinya saat kedudukan 1-5, kemudian berusaha mengejar ketertinggalan 4-5. Namun, Snigur, yang melakukan servis, menutup pertandingan ketika pukulan backhand Halep mengarah ke net.

Dia kemudian meletakkan tangannya menutupi wajah. Ketika dia menarik tangan ke bawah, air matanya terlihat jelas.

Snigur mematahkan servis Halep lima kali dan memaksakan 15 break point. Dia menyelesaikan pertandingan dengan 11 winner dan 27 unforced error. Sementara itu, Halep melakukan 13 winner dan 30 unforced error yang tidak biasa.

Kekalahan tersebut menambah satu dari serangkaian kekecewaan US Open bagi petenis Rumania itu.

US Open menjadi tantangan bagi Halep sejak dia mencapai semifinal 2015 dan perempat final setahun kemudian. Empat hasil terakhirnya adalah kalah pada babak pertama 2017 dan 2018, babak kedua pada 2019 dan babak 16 besar tahun lalu.

Selanjutnya, Snigur akan menghadapi petenis Polandia Magdalena Frech atau petenis Kanada Rebecca Marino untuk memperebutkan satu tempat di babak 32 besar.

