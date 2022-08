US Open: Serena Williams Singkirkan Petenis Montenegro di Babak Pertama

New York, Beritasatu.com - Serena Williams berhasil melewati babak pertama turnamen US Open (AS Terbuka) dengan kemenangan melawan petenis Montenegro, Danka Kovinic 6-3, 6-3 di New York, Selasa (30/8/2022).

Dengan kemenangan di babak pertama US Open tersebut, Serena Williams kini telah memenangi 107 pertandingan di New York, dan 102 di antaranya terjadi di Arthur Ashe Stadium.

Serena Williams memulai pertandingan pertama US Open 2022 dengan ragu-ragu, kehilangan tiga dari empat poin pertama, dua karena kesalahan ganda. Namun, dengan gaya khasnya, Serena melakukan dua pukulan ace untuk menyamakan kedudukan dan mengambil gim pembuka ketika forehand Kovinic bersarang di net.

Serena Williams kemudian mengantongi gim kedua, namun Kovinic melakukan perlawanan untuk memenangi tiga gim berturut-turut. Tak mau kalah, Serena Williams meluncurkan serangan balik untuk memimpin 5-3.

Dia dipaksa menyelamatkan empat break point sebelum mengubah set point keduanya untuk servis yang tidak dapat dikembalikan. Serena Williams menjerit sambil mengepalkan tinju yang disambut dengan teriakan penonton.

BACA JUGA

Serena dan Venus Williams Terima Wild Card Ganda Putri US Open

Serena Williams sempat tertinggal 1-2 pada set kedua tetapi mempertahankan servisnya dan mematahkan servis Kovinic untuk menciptakan poin yang menentukan.

Ketika pertandingan usai, setelah Kovinic melakukan pukulan backhand ke net, Serena tersenyum. Di tengah sorakan penonton, Serena melakukan selebrasi dengan melakukan putaran 360 derajat yang menjadi ciri khasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com