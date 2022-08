US Open: Wu Yibing Petenis Pertama Tiongkok Menang di Grand Slam Sejak 1959

New York, Beritasatu.com - Wu Yibing pada Senin (29/8/2022) waktu setempat menjadi petenis putra pertama Tiongkok dalam 63 tahun yang memenangi pertandingan tunggal pada turnamen Grand Slam ketika ia menyingkirkan unggulan 31 Nikoloz Basilashvili di US Open.

Wu (22), menang 6-3, 6-4, 6-0 pada babak pertama, melontarkan sembilan ace dalam 31 winner atas lawannya yang berasal dari Georgia.

Mei Fu Chi, pada Wimbledon 1959, adalah petenis putra Tiongkok terakhir yang memenangi pertandingan pada turnamen major.

Wu, peringkat 174 dan harus melalui babak kualifikasi, adalah juga putra Tiongkok pertama yang memenangi pertandingan tunggal US Open sejak Cheng Guy pada 1935.

"Senang dan mengasyikkan, tetapi masih banyak pertandingan yang akan datang," kata Wu kepada atptour.com yang dilansir AFP.

History for 🇨🇳!



Yibing Wu becomes the first Chinese man to win a #USOpen singles match. pic.twitter.com/RgGktQt4Wd