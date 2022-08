Jadwal Japan Open Hari Ini: Ginting vs Kunlavut, Leo/Daniel vs Hoki/Kobayashi

Jakarta, Beritasatu.com - Enam wakil Indonesia akan berjuang di babak 32 besar Japan Open 202 pada hari ini, Rabu (31/8/2022). Di tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting akan bertemu dengan Kunlavut Vitidsarn. Saat ini rekor pertemuan keduanya masih imbang 2-2.

Selain itu juga ada Jonatan Christie melawan Mark Caljouw. Jojo-panggilan Jonatan Christie pernah sekali mengalahkan pemain asal Belanda itu pada 2016 silam.

Sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo bertemu dengan Kento Momota. Meski berat, namun Chico pernah mengalahkan pemain asal Jepang itu pada Kejuaraan Asia 2022 lalu.

Dari nomor ganda putra, ada tiga wakil Indonesia yang main. Finalis BWF World Championship, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan bertemu dengan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan). Ahsan/Hendra belum pernah menang dalam dua pertemuan dengan Min Hyuk/Seung Jae.

Lalu ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang bertemu Akira Koga/Taichi Saito. Fajar/Rian memiliki rekor bagus yakni tiga kali menang dalam empat pertemuan melawan Koga/Saito.

Terakhir ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang bertemu lawan berat, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

"Lawan dari babak pertama sudah berat, jadi kami harap bisa maksimal di setiap laga," kata Daniel lewat informasi tertulis PP PBSI di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Dari nomor ganda putri pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi bertemu dengan Debora Jille/Cheryl Seinen. Ini akan jadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Terakhir, di nomor ganda campuran pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menghadapi Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman). Ini juga menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Jadwal Wakil Indonesia di Japan Open Hari Ini

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

2. Jonatan Christie vs Mark Caljouw (Belanda)

3. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kento Momota (Jepang)

Ganda Putra

1. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan)

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Ganda Putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Debora Jille/Cheryl Seinen (Belanda)

Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman)





Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com