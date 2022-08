US Open: Juara Bertahan Emma Raducanu Tumbang di Babak Pertama

New York, Beritasatu.com - Juara bertahan Emma Raducanu secara mengejutkan tersingkir di babak pertama US Open (AS Terbuka). Raducanu menelan kekalahan dua set langsung dari petenis Prancis Alize Cornet, 3-6, 3-6 di Stadion Louis Armstrong, Rabu (31/8/2022).

Dengan ini maka Emma Raducanu menjadi juara bertahan putri ketiga dalam sejarah yang kalah di babak pertama US Open. Sebelumnya ada Angelique Kerber pada 2017 dan Svetlana Kuznetsova pada 2005 sebagai juara bertahan US Open yang tersingkir pada rintangan pertama.

Di pertandingan ini, Cornet yang berusia 32 tahun memanfaatkan semua pengalamannya untuk mengalahkan Raducanu yang berusia 19 tahun. Petenis peringkat 40 dunia itu melakukan serangkaian drop shot mematikan pada saat-saat penting untuk menyiapkan kemenangan.

Cornet mengatakan kemenangannya atas Raducanu diraih karena kedewasaannya.

"Saya pikir saya hanya menangani emosi saya dengan lebih baik, itu saja. Saya kira saya semakin tua dan semakin dewasa dan sekarang ketika saya harus melakukan servis untuk pertandingan, saya tetap fokus dan benar-benar memikirkan apa yang harus saya lakukan," tutur Cornet seusai pertandingan.

"Saya pikir mengelola emosi saya jauh lebih baik dan saya sangat senang karena itu terlihat dalam hasil saya. Itu bagus karena saya berusia 32 tahun. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," lanjutnya.

