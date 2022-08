Japan Open: Fajar/Rian Lolos, 7 Wakil Indonesia ke 16 Besar

Osaka, Beritasatu.com - Ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, menjadi wakil Indonesia terakhir yang lolos ke 16 besar Japan Open 2022, Rabu (31/8/2022). Dengan melajunya Fajar/Rian, maka Indonesia meloloskan tujuh wakil ke perdelapan final Japan Open.

Enam wakil Indonesia lainnya yang bakal tampil di babak 16 besar Japan Open setelah menang hari ini adalah dua tunggal putra Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo, 2 ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, serta ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Dalam pertandingan di Maruzen Intec Arena, Osaka, Rabu (31/8/2022), Fajar/Rian melaju ke 16 besar setelah menundukkan pasangan Jepang, Akira Koga/Taichi Saito. Unggulan kelima itu melaju setelah menang 23-21, 21-18. Fajar/Rian menghentikan pasangan peringkat 22 itu dalam waktu 45 menit.

Dengan hasil ini, Fajar/Rian pun menambah rekor kemenangan mereka atas Koga/Saito menjadi 4 kali dalam 5 pertemuan. Pada babak 16 besar Japan Open, Kamis, Fajar/Rian akan ditantang Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren. Sebelumnya, Fajar/Rian pernah bertemu sekali melawan ganda Thailand itu dan menang. Pertemuan itu terjadi di Malaysia Masters Juli lalu. Saat itu Fajar/Rian menang 21-14, 21-14.

Sebelumnya, ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi menyabet tiket 16 besar usai menghentikan perlawanan Debora Jille/Cheryl Seinen. Febriana/Amalia menyingkirkan ganda Belanda itu dengan skor 21-16, 22-20 dalam waktu 51 menit.

Sementara Jonatan Christie harus bersusah payah menyingkirkan pemain Belanda, Mark Caljouw di babak pertama Japan Open 2022. Jojo-panggilan Jonatan Christie harus melewati laga tiga gim sebelum mengemas kemenangan 21-13, 22-24, 21-10 pada babak 32 besar Japan Open.

Jojo mengaku di gim kedua agak terpancing emosinya dengan provokasi permainan lawan. "Lawan memprovokasi saya untuk terus menyerang terus tapi dia sudah antisipasi dengan menjaganya agak di belakang jadi mudah membalikkan bola saya. Itu mungkin memang strategi dia," kata Jojo seusai pertandingan.

BACA JUGA

Cedera Punggung Paksa Anthony Ginting Mundur dari Japan Open 2022

Kejutan terjadi ketiga ganda muda Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, menumbangkan pasangan tuan rumah unggulan kedua, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Dalam laga 32 besar Japan Open, Leo/Rolly sukses mengemas kemenangan dua gim langsung, 21-14, 21-17 dengan durasi 38 menit. Ini menjadi kemenangan pertama Leo/Rolly yang menempari peringkat 20 dalam pertemuan perdana dengan Hoki/Kobayashi.

Tunggal putra lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo juga berhasil melaju ke 16 besar Japan Open setelah menundukkan Kento Momota (Jepang) 21-15, 22-20.

Kemenangan juga diraih ganda putra Indonesia lainnya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Ganda berjulukan The Daddies ini menumbangkan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, 21-15, 22-20.

Namun wakil Indonesia di tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, harus tersisih setelah mengalami cedera. Ginting seharusnya bertemu wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Ginting menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang gugur Japan Open Rabu.

Hasil Wakil Indonesia di Japan Open, Rabu (31/8/2022):

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand) Ginting mundur karena cedera

2. Jonatan Christie vs Mark Caljouw (Belanda) 21-13, 22-24, 21-10

3. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kento Momota (Jepang) 21-15, 22-20

Ganda Putra

1. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) 21-15, 22-20

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang) 23-21, 21-18

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-14, 21-17

Ganda Putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Debora Jille/Cheryl Seinen (Belanda) 21-16, 22-20

Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman) 21-9, 19-21, 21-17

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com