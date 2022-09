Masyarakat Diajak Hidup Sehat dengan Aktif Berolahraga

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat luas semakin menyadari pentingnya gaya hidup sehat dengan aktif berolahraga secara teratur. Olahraga secara rutin pun mulai menjadi kebiasaan baru bagi banyak orang dengan motivasi yang beragam, terutama saat pandemi Covid-19 mulai terkendali.

Wings Care mengajak masyarakat merasakan pengalaman berolahraga yang lebih menyenangkan dengan meluncurkan solusi bagi mereka yang aktif dan gemar aktif melalui SoKlin Pewangi Active Sport, sehingga masyarakat dapat menjalani segala aktivitasnya dengan nyaman, didukung oleh pakaian yang bebas bau dan keringat.

"Sesuai dengan filosofi perusahaan kami yang berbunyi 'the good things in life should be accessible for all', sudah merupakan komitmen kami untuk menghadirkan produk-produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ucap Andrico Immanuel, Senior Product Manager SoKlin Pewangi melalui keterangan pers, Minggu (4/9/2022).

Oleh karena itu, Wings Care melahirkan inovasi yang dapat mendukung gaya hidup masyarakat Indonesia yang aktif, termasuk untuk mereka yang gemar berolahraga, melalui SoKlin Pewangi Active Sport.

Produk yang ditargetkan untuk kelompok masyarakat aktif ini dilengkapi dengan teknologi anti gerah yang mampu memperlancar sirkulasi udara sampai serat pakaian, sehingga aktivitas apapun, pakaian tetap sejuk, nyaman dan segar.

Hal tersebut pun diamini pasangan influencer olahraga, Harley Valen dan Fabian Rompies. Keduanya menyukai sepeda pagi dan bersamaan dengan orang yang mulai beraktivitas menggunakan kendaraan, sehingga menghasilkan keringat ditambah terkena asap knalpot.

"Terus yang namanya cewek ya dikit-dikit foto, selfie bareng atau apa, suka bete sendiri kalau habis riding gitu baju kita bau, pengen pose bebas jadi minder,” terang Harly.

“Gue dulu awalnya suka remehin tuh (bau dan keringat di pakaian), ...

Sumber: BeritaSatu.com