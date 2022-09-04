Klasemen MotoGP Setelah Grand Prix San Marino

Beritasatu.com – Fransesco Bagnaia mampu meraih poin sempurna 100 dalam empat balapan terakhir, termasuk tambahan 25 poin di Grand Prix San Marino, Minggu (4/9/2022).
Sejak Grand Prix Belanda hingga San Marino, dia telah memangkas jarak dari puncak klasemen sebanyak 61 poin!
Hasil Lengkap MotoGP San Marino
Meskipun masih tertinggal 30 poin dari Fabio Quartararo, tren kinerja Bagnaia ini membuatnya menjadi unggulan terkuat dengan enam balapan tersisa.
Berikut klasemen pembalap setelah seri ke-14:
1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha 211
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo 181 (-30)
3. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing 178 (-33)
4. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati 138 (-73)
5. Johann Zarco FRA Pramac Ducati 125 (-86)
6. Jack Miller AUS Ducati Lenovo 123 (-88)
7. Brad Binder RSA Red Bull KTM 115 (-96)
8. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing 101 (-110)
9. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar 101 (-110)
10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati 94 (-117)
11. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM 90 (-121)
12. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati 82 (-129)
13. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar 77 (-134)
14. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati 68 (-143)
15. Marc Marquez SPA Repsol Honda 60 (-151)
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda 46 (-165)
17. Pol Espargaro SPA Repsol Honda 42 (-169)
18. Alex Marquez SPA LCR Honda 35 (-176)
19. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha 26 (-185)
20. Fabio di Giannantonio ITA Gresini Ducati 23 (-188)
21. Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF 15 (-196)
22. Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF 10 (-201)
23. Remy Gardner AUS KTM Tech3 9 (-202)
24. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 8 (-203)
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Sumber: BeritaSatu.com