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Klasemen MotoGP Setelah Grand Prix San Marino

Minggu, 4 September 2022 | 21:13 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Fransesco Bagnaia mampu meraih poin sempurna 100 dalam empat balapan terakhir, termasuk tambahan 25 poin di Grand Prix San Marino, Minggu (4/9/2022).

Sejak Grand Prix Belanda hingga San Marino, dia telah memangkas jarak dari puncak klasemen sebanyak 61 poin!

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Meskipun masih tertinggal 30 poin dari Fabio Quartararo, tren kinerja Bagnaia ini membuatnya menjadi unggulan terkuat dengan enam balapan tersisa.

Berikut klasemen pembalap setelah seri ke-14:

1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha 211
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo 181 (-30)
3. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing 178 (-33)
4. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati 138 (-73)
5. Johann Zarco FRA Pramac Ducati 125 (-86)
6. Jack Miller AUS Ducati Lenovo 123 (-88)
7. Brad Binder RSA Red Bull KTM 115 (-96)
8. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing 101 (-110)
9. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar 101 (-110)
10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati 94 (-117)
11. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM 90 (-121)
12. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati 82 (-129)
13. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar 77 (-134)
14. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati 68 (-143)
15. Marc Marquez SPA Repsol Honda 60 (-151)
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda 46 (-165)
17. Pol Espargaro SPA Repsol Honda 42 (-169)
18. Alex Marquez SPA LCR Honda 35 (-176)
19. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha 26 (-185)
20. Fabio di Giannantonio ITA Gresini Ducati 23 (-188)
21. Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF 15 (-196)
22. Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF 10 (-201)
23. Remy Gardner AUS KTM Tech3 9 (-202)
24. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 8 (-203)

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Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
Fransesco Bagnaia Klasemen MotoGP MotoGP 2022 Grand Prix San Marino MotoGP
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