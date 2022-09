Dilengkapi Tiga Duel Perebutan Juara Dunia, One Fight Night 2 Janjikan Banyak KO

Singapura, Beritasatu.com - One Championship telah merilis daftar laga lengkap One Fight Night 2: Lee vs Xiong III yang akan tayang pada Sabtu (1/10/2022) di Singapore Indoor Stadium.

CEO One Championship, Chatri Sityodtong menyingkap daftar laga lengkap One Fight Night 2 yang akan dipuncaki oleh tiga duel perebutan gelar juara dunia dalam tiga disiplin olahraga.

Chatri menyebut jika ada lima alasan kuat untuk menyaksikan ajang ini, salah satunya adalah karena One Fight Night 2 berpotensi menampilkan deretan knockout (KO) dari laga pertama hingga akhir. Berdasarkan data dari laga-laga sebelumnya, kemungkinan pertarungan di One Championship berakhir dengan KO memiliki persentase di atas 70 persen, tertinggi jika dibandingkan organisasi seni bela diri lainnya.

Diketahui, One Fight Night 2 menyajikan perebutan gelar juara dunia MMA, kickboxing dan juga submission grappling. Laga puncak akan menampilkan sang juara dunia One Women’s Strawweight, Xiong Jing Nan, yang mempertahankan gelarnya dari ambisi Angela Lee, Juara Dunia One Women’s Atomweight yang naik divisi demi meraih sabuk emas dalam dua kelas berbeda.

Laga itu akan menjadi pertemuan ketiga bagi dua ratu MMA ini. Dalam dua laga sebelumnya, baik Angela Lee maupun Xiong Jing Nan mampu mempertahankan sabuk mereka masing-masing lewat kemenangan dramatis pada ronde kelima.

Maka, bukan hal mengejutkan jika laga trilogi nanti akan diakhiri oleh sebuah serangan penghabisan baik lewat KO maupun kuncian.

Dalam laga perebutan gelar Juara Dunia kickboxing, Superbon Singha Mawynn akan ...

