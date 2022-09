US Open: Hentikan Coco Gauff, Caroline Garcia ke Semifinal

New York, Beritasatu.com - Petenis Prancis Caroline Garcia mengalahkan petenis AS Coco Gauff dengan dua set langsung untuk mencapai semifinal US Open, di New York, Selasa (6/9/2022) waktu setempat.

Unggulan ke-17 Garcia melaju ke empat besar turnamen tunggal Grand Slam untuk pertama kali dalam kariernya dengan kemenangan 6-3 6-4 di US Open yang digelar di Arthur Ashe Stadium.

Di semifinal US OPen, petenis berusia 28 tahun itu akan menghadapi unggulan kelima asal Tunisia Ons Jabeur pada Kamis waktu setempat atau Jumat WIB.

"Kepala saya pusing, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya," kata Garcia usai menang di perempat final US Open.

Garcia, yang tiba di New York sebagai pemain terbaik dalam tenis putri menyusul kemenangannya di Cincinnati Masters, menunjukkan penampilan tenang lainnya untuk mendominasi unggulan ke-12 Gauff dari awal hingga akhir partai US Open itu.

"Saya selalu bermain sangat agresif dan beberapa bulan terakhir saya merasa sehat kembali dan saya sudah bisa bergerak dan berlatih seperti yang saya inginkan," ujar Garcia.

"Saya hanya melakukan pukulan saya bahkan ketika saya stres atau ketika saya tidak puas. Cara untuk meningkatkan bagi saya adalah dengan bergerak maju dan saya hanya mencoba mengikuti cara itu."

Petenis Prancis tersebut mengambil kendali lebih awal dengan dua break cepat untuk memimpin 4-0 di set pertama, sementara Gauff tampak kesulitan untuk menyelesaikannya.

Remaja Amerika itu melakukan kesalahan ganda pada servis gim pembuka menyebabkan kebobolan pada break awal, kemudian melepaskan pukulan ke net dan pukulan melebar keluar lapangan untuk memberi Gracia break kedua.

Meskipun Gauff membalas pada gim kelima untuk memperkecil ketertinggalan, Garcia mempertahankan servis gim-nya yang tersisa untuk merebut set tersebut.

Gauff mendapat masalah di set kedua, dipatahkan pada gim pembuka untuk memungkinkan Garcia membangun keunggulan 3-1.

Terlepas dari statistik servis Garcia -- dia memiliki persentase servis pertama hanya 52 persen dan menyelesaikan dengan kesalahan ganda -- Gauff tidak dapat menemukan break yang diperlukan untuk kembali ke pertandingan.

Sisa set berjalan dengan servis, Garcia mengamankan kemenangan pada match point pertamanya, ketika Gauff mengirim pukulan backhand ke net.

