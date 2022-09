Banting Raket di US Open, Nick Kyrgios Didenda Rp 208 Juta

New York, Beritasatu.com - Nick Kyrgios didenda 14.000 dolar AS (Rp 208 juta) setelah membanting dua raket tak lama setelah kalah melawan Karen Khachanov dalam pertandingan US Open.

Petenis Australia itu dengan sekeras-kerasnya membantingkan dua raketnya ke lapangan Stadion Arthur Ashe setelah kalah lima set dalam perempat final Selasa lalu.

Ini adalah sanksi kelima Kyrgios dari turnamen ini setelah sebelumnya dihukum karena berkata kasar dan meludah.

Total dendanya kini adalah 32.500 dolar AS (Rp483 juta) sekalipun itu tak ada artinya jika dibandingkan dengan total hadiah yang didapatnya sebesar 445.000 dolar AS (Rp 6,62 miliar).

Runner-up Wimbledon itu digadang-gadangkan sebagai calon juara baru US Open namun kalah 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7), 6-4 dari Khachanov dan ini membuatnya terasa "hancur".

“Rasanya seperti memenangkan semuanya atau tidak sama sekali, jujur saja,” kata Kyrgios.

"Saya merasa seperti gagal total dalam turnamen ini. Seperti itulah rasanya."

