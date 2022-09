Alcaraz Hadapi Casper Ruud di Final US Open 2022

New York, Beritasatu.com - Carlos Alcaraz mengalahkan wakil tuan rumah Frances Tiafoe dalam pertarungan sengit lima set di semifinal US Open pada Jumat (9/9/2022) waktu setempat. Di partai puncak US Open, Alcaraz akan menghadapi Casper Ruud, Senin pekan depan.

Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu menang 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 dan menjadi finalis Grand Slam putra termuda setelah Rafael Nadal yang merebut status tersebut di French Open 2005.

Petenis Norwegia peringkat ketujuh Casper Ruud telah lebih dulu lolos ke final perdananya dalam turnamen Grand Slam berkat kemenangannya atas Karen Khachanov 7-6 (7/5), 6-2, 5-7, 6-2.

"Kami berada di semifinal Grand Slam sehingga kami harus memberikan semuanya, kami harus bertarung sampai bola terakhir," kata Alcaraz, finalis termuda US Open sejak Pete Sampras pada 1990.

"Tak masalah jika harus bertarung lima hingga enam jam. Yang jelas kami harus memberikan segalanya di lapangan," katanya menambahkan.

Bagi Alcaraz, yang melepaskan 59 pukulan winner, itu menjadi kemenangan lima set ketiganya secara berturut-turut di Flushing Meadows dan dia selangkah lagi menuju gelar Grand Slam perdananya sekaligus merebut singgasana nomor satu dunia tenis putra, yang kini ditempati Daniil Medvedev.

"Ini pertama kalinya saya menembus final Grand Slam. Saya bisa melihat ranking nomor satu dunia, tetapi pada saat bersamaan itu terasa sangat jauh," ujarnya.

