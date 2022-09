Alcaraz Juara US Open dan Jadi Petenis Nomor 1 Dunia

New York, Beritasatu.com - Petenis Spanyol, Carlos Alcaraz, menjuarai US Open dan menjadi petenis nomor satu dunia termuda sepanjang sejarah setelah menundukkan Casper Ruud, dalam final Minggu (11/9/2022) atau Senin pagi WIB.

Carlos Alcaraz menundukkan Norwegia tersebut setelah bermain empat gim dan menang 6-4, 2-6, 7 (7) - 6 (1) dan 6-3. Kemenangan di US Open ini membawa petenis berusia 19 tahun itu naik menjadi petenis nomor satu dunia. Gelar US Open ini sekaligus mengantarnya menjadi petenis nomor satu dunia termuda sepanjang sejarah.

Ini merupakan final pertama Carlos Alcaraz di kejuaraan Grand Slam, sementara Ruud memainkan final kedua setelah kalah di partai pemungkas French Open.

Dalam perjalanannya menuju final US Open, Carlos Alcaraz harus melewati usaha keras dengan memainkan tiga pertandingan lima set berturut-turut, termasuk pertandingan terlama kedua dalam sejarah kejuaraan itu ketika ia mengalahkan Jannik Sinner pada pukul 2.50 pagi. Pertandingan melawan Sinner tersebut diakui Carlos Alcaraz sebagai pertandingan terbaik sepanjang kariernya.

Kini Carlos Alcaraz bisa mengungguli Lleyton Hewitt, yang memegang posisi teratas pada usia 20 tahun pada 2001, sebagai yang termuda No 1 dalam sejarah peringkat ATP.

Kemenangan ini bisa jadi akan menjadi yang pertama dari banyak gelar Grand Slam bagi petenis Spanyol itu selama sisa kariernya. Pekan ini, petenis Spanyol itu telah memukau penonton dengan kecepatan, atletis, dan kemampuan menembak yang luar biasa. Hal tersebut juga ditunjukkannya di final melawan Casper Ruud.

