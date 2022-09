One 161: Kejuaraan Dunia Muay Thai, GP Kickboxing, dan Kembalinya Murid Khabib

Singapura, Beritasatu.com - Sejumlah laga spektakuler akan tersaji di One 161: Petchmorakot vs. Tawanchai di Singapore Indoor Stadium pada Kamis, 29 September 2022. Puncaknya adalah perebutan gelar juara dunia One Featherweight Muay Thai antara Petchmorakot Petchyindee yang mencoba mempertahankan sabuknya dari ancaman Tawanchai PK Saenchai, atlet Thailand yang dianggap sebagai petarung terbaik di generasinya.

Hingga saat ini Petchmorakot tidak terkalahkan sejak meraih sabuk emas pada 2020 lalu.

Di sudut lain, Tawanchai adalah penantang yang gemilang. Tiga kemenangannya di One diraih lewat penyelesaian KO, termasuk atas penantang teratas bantamweight Saemapetch Fairtex.

Bukan tidak mungkin, talenta emas berusia 23 tahun ini akan menjadi tantangan terberat dalam karier Petchmorakot hingga saat ini.

Selain itu, One161 juga akan diramaikan dengan turnamen One Heavyweight Kickboxing World Grand Prix yang menampilkan empat dari striker kelas berat paling berbahaya di dunia saat ini.

Sang penguasa divisi light heavyweight kickboxing Roman Kryklia dipastikan ikut serta dengan naik satu divisi ke kelas berat. Ia akan langsung menghadapi striker Brasil Guto Inocente yang tak kalah berbahaya.

Sejak bergabung dengan One, Kryklia tengah mengantongi tiga kemenangan hingga mempertajam catatannya menjadi 11 kemenangan beruntun di semua organisasi. Namun, Inocente yang mengantongi dua kemenangan TKO siap untuk menodai catatan gemilang sang raksasa Ukraina tersebut.

Tidak ketinggalan Iraj Azizpour yang juga ikut serta. Dengan raihan 2-0

