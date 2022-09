Tour of Kemala Belitong 2022, Sukses Bangkitkan Semangat UMKM Lokal

Belitung, Beritasatu.com- Tour of Kemala Belitong 2022 yang digelar bekerja sama dengan pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI), melombakan touring dengan jarak tempuh 56 km pada hari kedua, Minggu (18/9/2022).

Keluar sebagai juara Marco Salvador Lumanong (29) dari Filipina untuk kategori Men Elite dan berhak atas hadiah Rp 7,5 juta.

Marco menyebut, trek jalan di Belitung, penuh turunan dan tanjakan, sehingga dirinya sedikit mengalami kesulitan saat mengayuh sepeda untuk berjuang menembus garis finis. Diakui Marco, Belitung memiliki pesona tersendiri, dengan pemandangan yang indah dan memuaskan mata.

"Saya akan ajak-ajak teman-teman dari Filipina jika digelar kembali acara seperti ini," ucapnya.

Tour of Kemala Belitong 2022 digelar selama dua hari berturut-turut, Sabtu-Minggu (17-18 September 2022), diikuti ratusan pembalap nasional dan internasional. Start pertama dimulai dari Tentang Kopi Black Rocks Belitung, Tanjung Tinggi, Belitung, sama seperti kategori Bicycle Race 125 km yang telah digelar Sabtu (17/9/2022) kemarin.

Trek yang dilalui peserta dalam mengayuh sepedanya melewati jalanan yang menurun dan beberapa tanjakan, dengan kontur jalan yang sangat menantang. Saat menyusuri trek di tepi pantai ini, peserta disuguhi pemandangan yang menarik dan indah Selain gugus pantainya, Kepulauan Belitung memiliki bebatuan unik sehingga ditetapkan UNESCO sebagai global geopark.

Menurut Ketua Panitia Tour of Kemala Belitong 2022 Winny Agung Budi Maryoto, penilaian terhadap para pemenang mengikuti standar internasional dan sudah didaftarkan ke UCI agar para atlet yang mengikuti dapat mendapatkan poin. Total hadiah yang diperebutkan senilai Rp 118 juta untuk kategori perlombaan balap sepeda Touring dengan jarak tempuh 56 km ini.

Tak hanya balap sepeda untuk mencari bibit-bibit atlet nasional yang ditampilkan di ajang akbar ini. Tour of Kemala Belitong 2022 juga menjadi ajang untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia sekaligus membangkitkan aktivitas perekonomian pelaku UMKM lokal.

Puluhan pelaku UMKM pun hadir dengan membuka stan dengan memasarkan produk mereka. Dari produk berupa batik, cendera mata yang menjadi ciri khas Belitung, hingga aneka makanan asli wilayah itu. Perputaran uang mencapai ratusan juta bisa diraup para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Winny pun merasa bersyukur karena perhelatan Tour of Kemala Belitong 2022 ini sukses dan memiliki dampak positif bagi pariwisata dan membangkitkan gairah UMKM setempat. Tour of Kemala Belitong 2022 yang mengusung tagline Bersinergi untuk Negeri, menjadi inspirasi dan inovasi baru dalam mempromosikan keindahan alam Indonesia dan bangkitnya perekonomian lokal.

"Kami berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian lokal. Jadi, acara ini bisa membangkitkan semangat kembali setelah jatuh dihantam pandemi," kata Winny bersama Juliati Sigit Prabowo, istri Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Winny menjelaskan, Belitung dipilih menjadi destinasi Tour of Kemala lantaran untuk mendukung pulihnya perekonomian pariwisata Belitung. "Masyarakat Belitung dan pelaku UMKM lokal menjadi tokoh utama yang diusung didalam Tour of Kemala. Kegiatan ini bertujuan menarik pandangan mata Indonesia dan dunia ke Belitung, dengan potensi wisata luar biasa serta produk UMKM lokal yang unggul," jelasnya.

Ke depannya, Tour of Kemala, diagendakan untuk menjadi acara tahunan ngan dukungan PB ISSI. Setelah Belitung, Tour of Kemala juga akan menyambangi daerah-daerah lain seperti Manado, Pontianak, Lombok, dan sebagainya. Harapannya, Tour of Kemala 2022 dapat membawa manfaat berlapis dan multisektor bagi masyarakat sekitarnya.

Karena itu, Tour of Kemala didaftarkan ke induk organisasi internasional olahraga sepeda UCI (Union Cycliste Internationale), sebagai bagian dari UCI Grandfondo.

Sekjen PB ISSI, Parama Nugroho mengatakan, Tour of Kemala, bertujuan untuk meningkatkan kecintaan pada olahraga sepeda dan mencari bibit unggul atlet sepeda nasional melalui kategori race. " Ini adalah wadah untuk mengukur atlet dengan baik, untuk sampai finis benar-benar perjuangan bagi atlet. Bisa dikatakan ini semacam try out bagi para atlet sebelum masuk kejuaraan balap sepeda nasional,” ucapnya.

Dalam event Tour of Kemala Belitong 2022, selain Bicycle Race 125 km, ada beberapa subkategori yakni, Men Elite untuk usia 19 tahun ke atas dimenangkan oleh Angga Dwi Wahyu Prahesta dengan waktu tempuh 2 jam 58 menit untuk jarak 125 km dan posisi kedua ditempati Berley Octavian Nugroho, yang kalah tipis dari Angga.

Sumber: BeritaSatu.com