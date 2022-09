Tekuk Unggulan I, Saifi ke 4 Besar Indonesia International Series

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pebulutangkis tunggal putri Saifi Rizka Nurhidayah berhasil melaju ke empat besar Indonesia International Series 2022 usai menundukkan unggulan pertama yang juga rekan satu negara, Komang Ayu Cahya Dewi di babak perempatfinal, Jumat (23/9/2022).

Dalam laga ini, Saifi terlebih dahulu harus melewati drama panjang tiga gim dalam waktu satu jam tiga belas menit. Saifi unggul dengan skor 21-14, 20-22, 21-17.

"Kunci kemenangan saya hari ini adalah main bagus dan nothing to lose karena lawan juga unggulan pertama. Jadi tidak terlalu memikirkan menang atau kalah," sahut Saifi saat ditemui Tim Humas dan Media PP PBSI di GOR Among Raga, Yogyakarta, usai pertandingan perempatfinal Indonesia International Series.

"Gim pertama saya main lebih sabar dan lawan banyak mati-mati sendiri. Di gim kedua saya terlalu terburu-buru dan nafsu untuk cepat mematikan. Jadinya malah berbalik. Di gim ketiga saya coba menerapkan strategi di gim pertama yang lebih sabar," tambah Saifi usai memastikan tiket semifinal Indonesia International Series.

Sudah tiba di babak semifinal Indonesia International Series, Saifi bertekad untuk tetap bermain maksimal. Atlet jebolan PB Mutiara Cardinal ini akan ditantang Stephanie Widjaja di babak empat besar Indonesia International Series.

"Pokoknya, besok saya harus bermain bagus, tidak mau berpikir menang atau kalah. Yang penting memberikan yang terbaik," kata Saifi.

"Senang bisa masuk ke semifinal, tapi saya tidak mau terlalu menggebu-gebu ingin juara, step by step saja," tutur Saifi.

Sementara Komang Ayu Cahya Dewi mengaku sebenarnya permainannya sudah baik. Hanya masih banyak melakukan kesalahan sendiri.

"Tadi saya banyak mati-mati sendiri. Padahal kalau dari segi permainan sudah bagus. Tidak ada tegang atau beban, mungkin hanya saya tidak bisa mengatasi kondisi angin di lapangan," ucap Komang usai tersisih dari Indonesia International Series.

"Masih ada turnamen di minggu depan, saya harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri," pungkas Komang.

