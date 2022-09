Lima Atlet Speed Putri ke Putaran Final Piala Dunia Panjat Tebing 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Lima atlet panjat tebing nomor speed putri Indonesia berhasil lolos ke putaran final setelah tampil apik pada Piala Dunia Panjat Tebing atau IFSC World Cup Jakarta 2022 di Lot 16-17 SCBD, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Berdasarkan hasil perlombaan babak kualifikasi, atlet Merah Putih Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi yang terbaik dengan mencatatkan waktu 6,75 detik.

It’s Indonesia 🇮🇩 again at the top of the table: Desak Made Rita Kusuma Dewi stops the clock at 6.75 seconds and grabs first place in the women’s Speed qualification.



