Pantang Dilewatkan, Ini 4 Alasan Wajib Nonton One Fight Night 2

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship akan kembali menampilkan deretan aksi seni bela diri spektakuler lewat One Fight Night 2: Xiong vs Lee III pada Sabtu pagi (1/10/2022).

Disiarkan langsung dari Singapore Indoor Stadium, One Fight Night 2 menyajikan tiga laga kejuaraan dunia penuh gengsi dalam tiga cabang olahraga berbeda. Sesuai namanya, “The Home of Martial Arts” juga menjadi rumah bagi seniman bela diri terbaik untuk unjuk kemampuan serta mentalitas bertanding seorang juara.

Terdapat 10 laga yang akan tersaji dan setiap laga bisa berimplikasi besar pada peta persaingan selanjutnya di divisi dan disiplin olahraga masing-masing.

Sesi timbang badan, faceoff, serta konferensi pers dari ajang ini berlangsung pada Rabu (28/9/2022) dan bisa disaksikan lewat link berikut https://youtube.com/ONEChampionship.

Berikut alasan untuk tidak melewatkan menyaksikan One Fight Night 2 di akhir pekan nanti.



1. Jawaban dari Laga Trilogi Akbar MMA Wanita

Di puncak laga, kita akan melihat jawaban dari laga trilogi antara Xiong Jing Nan dan Angela Lee. Mereka berada dalam jajaran petarung elite yang telah mencatatkan berbagai sejarah selama satu dekade terakhir.

Angela Lee adalah juara dunia One Women’s Atomweight, sedangkan Xiong Jing Nan merupakan juara dunia One Women’s Strawweight. Mereka telah bertemu dua kali dan dalam laga mendatang, gelar milik Xiong Jing Nan yang akan dipertaruhkan.

Dengan skor satu sama, keduanya akan membuktikan diri siapa bintang MMA wanita terbaik.

Rivalitas mereka telah terbangun sejak lama dan mereka kerap saling sindir di media sosial. Dengan latar belakang seni bela diri yang berbeda, laga trilogi mereka sangat wajib untuk dinantikan.

Apakah belitan serta cekikan Angela Lee yang akan menentukan akhir laga, atau malah tinju baja milik Xiong Jing Nan yang akan kembali membuat sang rival tumbang.

2. Akankah Supremasi Superbon Berlanjut?Sebagai kickboxer terbaik di dunia saat ini, ...

