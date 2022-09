Tawanchai Rebut Gelar Juara Dunia One Featherweight Muay Thai

Petarung One Championship asal Thailand, Tawanchai PK Saenchai merebut gelar juara dunia One Featherweight Muay Thai setelah menang dengan keputusan bulat atas Petchmorakot Petchyindee dalam laga One: 161 di Singapore Indoor Stadium, Jumat malam, 29 September 2022. (Foto: Liga indonesia Baru)