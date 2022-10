One Championship: Xiong Jing Nan Pertahankan Gelar Juara Dunia

Singapura, Beritasatu.com - Juara Dunia One Women’s Strawweight, Xiong Jing Nan berhasil mempertahankan gelarnya setelah mengatasi perlawanan juara dunia One Women’s Atomweight, Angela Lee dengan keputusan mutlak pada laga One on Prime Video 2: Xiong vs. Lee III di Singapura, Sabtu (1/10/2022).

Sejak awal laga, Xiong keluar menyerang dengan melancarkan kombinasi tinju yang mengejutkan sang lawan yakni bintang Singapura-Amerika dan membuat jatuh ke matras yang hampir mengakhiri pertandingan lebih awal.

Anehnya, seperti data yang dikutip dari One Championship, Lee memilih untuk bertarung secara terbuka dengan “The Panda” di awal, sebelum beralih ke grappling kebanggaannya di ronde kedua. Namun, Xiong selamat dari tekanan dan mengembalikan tempo pertarungan dengan jual beli serangan yang epik.

Ronde terakhir menampilkan aksi jual beli serangan yang memukau penonton dengan masing-masing petarung memiliki momen terbaiknya. Pada akhirnya, ketiga juri menilai pertandingan layak dimenangkan oleh Xiong dengan keputusan bulat.

Xiong Jing Nan berhasil mempertahankan emasnya dan mengalahkan Lee untuk yang kedua kalinya dalam tiga pertemuan.

Dalam laga pendukung utama, Mikey Musumeci menjadi Juara Dunia Submission Grappling pertama One dengan kemenangan mutlak atas rival lamanya Cleber Sousa.

Dalam kontes catchweight, penantang atomweight peringkat #1 Stamp Fairtex menghadapi peringkat #5 Jihin Radzuan dalam sebuah pertarungan MMA. Kedua petarung wanita itu tampak saling bertukar serangan di awal laga dengan masing-masing menemukan momen terbaiknya.

Sebuah serangan dengan siku yang keras membuat Jihin jatuh di ronde ketiga dan superstar Thailand itu berusaha melanjutkannya dengan serangkaian serangan di atas matras. Pada akhirnya, Stamp membawa pulang kemenangan mutlak di tengah gemuruh penonton di Singapore Indoor Stadium.

Ilya Freymanov melakukan debut OneChampionship yang menakjubkan dengan mengatasi perlawanan mantan Juara Dunia dua divisi One dan penantang kelas bulu peringkat #3 saat ini Martin Nguyen. Petarung asal Rusia itu tampil tajam dan akurat dengan pukulannya, melukai Nguyen. Atas kemenangannya Freymanov mendapatkan bonus US$50.000.

Berikut hasil lengkap laga One on Prime Video 2: Xiong vs. Lee III

Kartu Utama

- MMA - Strawweight: Xiong Jing Nan kalahkan Angela Lee melalui Keputusan Bulat

- Submission Grappling - Flyweight: Mikey Musumeci kalahkan Cleber Sousa melalui Keputusan Bulat

- MMA - Catchweight (120,75 lbs): Stamp Fairtex kalahkan Jihin Radzuan melalui Keputusan Bulat

- MMA - Featherweight: Ilya Freymanov kalahkan Martin Nguyen melalui TKO pada menit 3:33 ronde 1

- MMA - Lightweight: Halil Amir kalahkan Timofey Nastyukhin melalui KO pada detik 0:58 ronde 2

Kartu Pembuka

- Kickboxing - Featherweight: Marat Grigorian kalahkan Tayfun Ozcan melalui Keputusan Bulat

- MMA - Featherweight: Oh Ho Taek kalahkan Ryogo Takahashi melalui Keputusan Terpisah

- Muay Thai - Catchweight (115,25 lbs): Anissa Meksen kalahkan Dangkongfah Banchamek melalui Keputusan Bulat

- Kickboxing - Heavyweight: Rade Opacic kalahkan Giannis Stoforidis melalui KO pada menit 1:52 dari R2

