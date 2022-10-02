Klasemen MotoGP Setelah Grand Prix Thailand

Beritasatu.com – Fabio Quartararo gagal mendapat poin sementara Fransesco Bagnaia finis ketiga dan Aleix Espargaro finis ke-11 di Grand Prix Thailand, Minggu (2/10/2022), sehingga jarak mereka bertiga di pucuk klasemen makin rapat.
Keunggulan Quartararo terpangkas dari 18 poin menjadi hanya dua, sementara Espargaro masih mengancam dengan selisih 20 poin.
Hasil Lengkap MotoGP Thailand
Hasil di Sirkuit Buriram berkebalikan dengan balapan pekan lalu di Jepang, di mana Quartararo finis ke-8 dan dua rivalnya itu tidak mendapat poin.
Berikut klasemen pembalap setelah seri ke-17:
1. Fabio QUARTARARO FRA 219
2. Francesco BAGNAIA ITA 217
3. Aleix ESPARGARO SPA 199
4. Enea BASTIANINI ITA 180
5. Jack MILLER AUS 179
6. Brad BINDER RSA 154
7. Johann ZARCO FRA 151
8. Miguel OLIVEIRA POR 131
9. Jorge MARTIN SPA 127
10. Maverick VIÑALES SPA 122
11. Alex RINS SPA 112
12. Luca MARINI ITA 101
13. Marc MARQUEZ SPA 84
14. Marco BEZZECCHI ITA 80
15. Joan MIR SPA 77
16. Alex MARQUEZ SPA 50
17. Pol ESPARGARO SPA 49
18. Takaaki NAKAGAMI JPN 46
19. Franco MORBIDELLI ITA 31
20. Fabio DI GIANNANTONIO ITA 23
21. Andrea DOVIZIOSO ITA 15
22. Darryn BINDER RSA 10
23. Remy GARDNER AUS 9
24. Raul FERNANDEZ SPA 9
25. Cal CRUTCHLOW GBR 3
26. Stefan BRADL GER 2
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Sumber: BeritaSatu.com