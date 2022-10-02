BeritaSatu.com   |   BeritaSatuTV   |   Investor.id   |   Jakartaglobe.id   |   e-Paper   |   Streaming TV
BeritaSatu Media Holdings
Logo BeritaSatu
Home > Sport

Klasemen MotoGP Setelah Grand Prix Thailand

Minggu, 2 Oktober 2022 | 17:58 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Fabio Quartararo gagal mendapat poin sementara Fransesco Bagnaia finis ketiga dan Aleix Espargaro finis ke-11 di Grand Prix Thailand, Minggu (2/10/2022), sehingga jarak mereka bertiga di pucuk klasemen makin rapat.

Keunggulan Quartararo terpangkas dari 18 poin menjadi hanya dua, sementara Espargaro masih mengancam dengan selisih 20 poin.

BACA JUGA
Hasil Lengkap MotoGP Thailand

Hasil di Sirkuit Buriram berkebalikan dengan balapan pekan lalu di Jepang, di mana Quartararo finis ke-8 dan dua rivalnya itu tidak mendapat poin.

Berikut klasemen pembalap setelah seri ke-17:

1. Fabio QUARTARARO FRA 219
2. Francesco BAGNAIA ITA 217
3. Aleix ESPARGARO SPA 199
4. Enea BASTIANINI ITA 180
5. Jack MILLER AUS 179
6. Brad BINDER RSA 154
7. Johann ZARCO FRA 151
8. Miguel OLIVEIRA POR 131
9. Jorge MARTIN SPA 127
10. Maverick VIÑALES SPA 122
11. Alex RINS SPA 112
12. Luca MARINI ITA 101
13. Marc MARQUEZ SPA 84
14. Marco BEZZECCHI ITA 80
15. Joan MIR SPA 77
16. Alex MARQUEZ SPA 50
17. Pol ESPARGARO SPA 49
18. Takaaki NAKAGAMI JPN 46
19. Franco MORBIDELLI ITA 31
20. Fabio DI GIANNANTONIO ITA 23
21. Andrea DOVIZIOSO ITA 15
22. Darryn BINDER RSA 10
23. Remy GARDNER AUS 9
24. Raul FERNANDEZ SPA 9
25. Cal CRUTCHLOW GBR 3
26. Stefan BRADL GER 2

BACA JUGA
Oliveira Juara di Thailand, Bagnaia Tinggal 2 Poin dari Quartararo


Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
Grand Prix Thailand MotoGP MotoGP 2022 Fransesco Bagnaia Klasemen MotoGP
BAGIKAN
BERITA TERKAIT
Hasil Lengkap MotoGP Thailand

Hasil Lengkap MotoGP Thailand

Oliveira Juara di Thailand, Bagnaia Tinggal 2 Poin dari Quartararo

Oliveira Juara di Thailand, Bagnaia Tinggal 2 Poin dari Quartararo

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Thailand

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Thailand

Kejutan, Bezzecchi dari Tim Rossi Rebut Pole di Thailand

Kejutan, Bezzecchi dari Tim Rossi Rebut Pole di Thailand

10 Pembalap Lolos ke Q2 MotoGP Thailand

10 Pembalap Lolos ke Q2 MotoGP Thailand

Hasil Kombinasi <em>Free Practice</em> MotoGP Thailand

Hasil Kombinasi Free Practice MotoGP Thailand

BERITA LAINNYA
Hasil Lengkap MotoGP Thailand

Hasil Lengkap MotoGP Thailand

Balapan digelar dalam kondisi basah seperti waktu di Sirkuit Mandalika Maret lalu, dan pemenangnya pun sama, Miguel Oliveira.

SPORT | 2 Oktober 2022
Oliveira Juara di Thailand, Bagnaia Tinggal 2 Poin dari Quartararo

Oliveira Juara di Thailand, Bagnaia Tinggal 2 Poin dari Quartararo

Bagnaia finis ketiga sementara Quartararo gagal mendapat poin karena hanya berada di urutan ke-17.

SPORT | 2 Oktober 2022
Main 5 Menit, Marques Bolden Cetak 3 Poin untuk Bucks di Prakompetisi NBA

Main 5 Menit, Marques Bolden Cetak 3 Poin untuk Bucks di Prakompetisi NBA

Pebasket timnas Indonesia Marques Bolden tampil selama lima menit dan mencetak tiga poin serta satu rebound saat membela klub Milwaukee Bucks.

SPORT | 2 Oktober 2022
One Championship: Xiong Jing Nan Pertahankan Gelar Juara Dunia

One Championship: Xiong Jing Nan Pertahankan Gelar Juara Dunia

Juara Dunia One Women’s Strawweight Xiong Jing Nan mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan juara dunia One Women’s Atomweight Angela Lee.

SPORT | 2 Oktober 2022
Vietnam Open: Sabar/Reza Terhenti, Indonesia Kirim 3 Wakil ke Final

Vietnam Open: Sabar/Reza Terhenti, Indonesia Kirim 3 Wakil ke Final

Ganda putra Indonesia Sabar/Reza gagal melaju ke final Vietnam Open 2022 setelah menyerah kepada pasangan Tiongkok Ren Xiang Yu/Tan Qiang.

SPORT | 1 Oktober 2022
Lavani dan PDAM Tirta Bhagasasi Bertemu di Final Livoli

Lavani dan PDAM Tirta Bhagasasi Bertemu di Final Livoli

Lavani Bogor dan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi akan saling berhadapan di final Livoli Divisi I di GOR Debes, Kabupaten Tabanan, Bali.

SPORT | 1 Oktober 2022
Polisi Imbau Bobotoh Tenang Apa Pun Hasil Persib Lawan Persija

Polisi Imbau Bobotoh Tenang Apa Pun Hasil Persib Lawan Persija

Polisi meminta pendukung Persib Bandung atau Bobotoh tetap tenang apa pun hasil pertandingan melawan Persija Jakarta.

SPORT | 1 Oktober 2022
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Thailand

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Thailand

Sirkuit Buriram benar-benar didominasi oleh motor-motor Ducati yang mengusai enam dari tujuh posisi terdepan.

SPORT | 1 Oktober 2022
Indonesia Pastikan Gelar Ganda Campuran Vietnam Open 2022

Indonesia Pastikan Gelar Ganda Campuran Vietnam Open 2022

Indonesia memastikan satu gelar di Vietnam Open 2022 setelah dua wakilnya di nomor ganda campuran melaju ke partai pemungkas.

SPORT | 1 Oktober 2022
Kejutan, Bezzecchi dari Tim Rossi Rebut Pole di Thailand

Kejutan, Bezzecchi dari Tim Rossi Rebut Pole di Thailand

Dalam kontes yang didominasi motor-motor Ducati ini, Bezzecchi mengungguli Martin dan Bagnaia.

SPORT | 1 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan

# Lesti Kejora

# Pembantaian di Papua Barat

# Arema FC

# Raja Charles III

 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Cerita Penjaga Warung Depan Stadion Saat Tragedi Kanjuruhan: Menakutkan

Cerita Penjaga Warung Depan Stadion Saat Tragedi Kanjuruhan: Menakutkan

BOLA | 13 menit yang lalu
Soroti Isu Perempuan, G-20 Empower Rumuskan Draf <em>Leaders Declaration</em>

Soroti Isu Perempuan, G-20 Empower Rumuskan Draf Leaders Declaration

EKONOMI | 29 menit yang lalu
200 Aktivis Lingkungan Dibunuh di Seluruh Dunia, Tahun 2021

200 Aktivis Lingkungan Dibunuh di Seluruh Dunia, Tahun 2021

NEWS | 31 menit yang lalu
Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 2 Oktober 2022

Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 2 Oktober 2022

NEWS | 33 menit yang lalu
Ridwan Kamil: Siapa pun Presidennya Harus Didukung

Ridwan Kamil: Siapa pun Presidennya Harus Didukung

NEWS | 34 menit yang lalu
Asus ExpertBook B7 Flip, Laptop dengan Slot SIM <em>Card</em> 5G

Asus ExpertBook B7 Flip, Laptop dengan Slot SIM Card 5G

LIFESTYLE | 36 menit yang lalu
Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi pada 2 Oktober

Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi pada 2 Oktober

NEWS | 38 menit yang lalu
Data <em>Positivity Rate</em> Covid-19 sampai 2 Oktober 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 2 Oktober 2022

NEWS | 39 menit yang lalu
Konten <em>Prank</em> Baim Wong soal KDRT Rendahkan Institusi Polisi

Konten Prank Baim Wong soal KDRT Rendahkan Institusi Polisi

LIFESTYLE | 43 menit yang lalu
Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 2 Oktober

Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 2 Oktober

NEWS | 48 menit yang lalu
BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
BeritaSatu TikTok
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
KATEGORI
Home
NEWS
EKONOMI
BOLA
SPORT
OTOMOTIF
LIFESTYLE
OPINI
FOKUS
NETWORK BeritaSatu.com
BeritaSatu Newsstand
BeritasatuTV
Investor.id
Jakartaglobe.id
INFORMASI Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif
Info Iklan
Ketentuan Khusus
Privacy Policy
Karir
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings