Max Verstappen Juara Dunia F1 Musim 2022

Suzuka, Beritasatu.com - Pembalap Red Bull, Max Verstappen mengunci gelar juara dunia F1 musim 2022 setelah dia berhasil finis terdepan di GP Jepang di Sirkuit Suzuka, Minggu (9/10/2022). Sukses ini mengantarkan Verstappen mempertahankan gelarnya musim lalu.

Verstappen juara dunia 2022 setelah mengoleksi 366 poin. Dia telah mengumpulkan 12 kemenangan dengan empat balapan tersisa. Sergio Perez sebagai pesaing terdekat sudah tak mungkin lagi mengejar perolehan poinnya lantaran baru mendapatkan 253 angka.

Kemenangan diraih tidak mudah oleh Verstappen yang bersaing dalam balapan di tengah guyuran hujan lebat. Insiden kecelakaan yang dialami oleh pembalap Ferrari, Carlos Sainz terjadi saat balapan yang sempat ditunda baru dimulai.

Derasnya guyuran hujan membuat red flag dikibarkan menandai ditundanya balapan sementara waktu. Setelah menunggu selama 2,5 jam, balapan akhirnya dimulai kembali.

Setelah dimulai kembali, Verstappen langsung memimpin disusul oleh Charles Leclerc dan Sergio Perez. Pembalap asal Belanda itu tampil sangat percaya diri. Memasuki lap 10, posisi tiga besar masih tak berubah. Namun persaingan tambah ketat dengan munculnya Mick Schumacher, Esteban Ocon, dan Lewis Hamilton di posisi lima besar.

Verstappen kemudian makin memperlebar jaraknya dengan Leclerc yang berada di urutan kedua. Dia memimpin 4,6 detik dari lawannya itu dan semakin menjauh dengan unggul 10,7 detik.

Jelang balapan usai, Verstappen menunjukkan dominasinya dengan jarak 24 detik dari Leclerc di posisi kedua. Balapan ini hanya mampu menuntaskan 28 lap lantaran waktu telah usai.

Verstappen berhasil menjadi pemenang disusul oleh Leclerc dan Sergio Perez. Sayang, posisi Leclerc harus turun lantaran dianggap melanggar aturan jelang finis yang membuatnya terkena pengurangan 5 detik.

VERSTAPPEN WINS AT SUZUKA!!!



Leclerc finishes second, Perez takes third#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Gjc6InwlAX