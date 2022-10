Ini 5 Rute Alternatif Saat Jakarta Marathon Minggu (16/10)

Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan lima rute alternatif saat pelaksanaan ajang olahraga, Jakarta Marathon 2022 karena pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas di 49 ruas jalan di Ibu Kota, Minggu (16/10/2022).

"Sehubungan diselenggarakannya Jakarta Marathon 2022, kami melakukan rekayasa lalu lintas," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (15/10/2022).

Jakarta Marathon 2022 akan melakukan start dan finis di Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun rute alternatif yang dapat dilalui sebagai berikut.

1) Rute alternatif lalu lintas dari arah Utara menuju Selatan melalui jalan Gunung Sahari Jalan Kramat Raya-Jalan Salemba Raya-dan seterusnya (dst) dan sebaliknya;

2) Rute alternatif lalu lintas dari arah Timur menuju Barat melalui Jalan Suryo-Jalan Kapten Tendean-dst dan sebaliknya

3) Rute alternatif lalu lintas dari arah Timur menuju Barat melalui Jalan Penjompongan Jalan Penjernihan-RM Margono Djojohadi Koesoemo-Galunggung-Sultan Agung-dst dan sebaliknya.

4) Rute alternatif lalu lintas dari arah Utara ke Selatan melalui Jalan Raya Casablanca, Jalan Prof Dr Satrio-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-dst dan sebaliknya;

5) Rute alternatif lalu lintas dari arah Timur menuju Barat melalui Jalan Kemanggisan Utama Raya-Jalan Slipi I-Jalan Jatibaru Raya.

Rute Jakarta Marathon 2022 melewati 49 ruas jalan yakni:

1) Kota Administrasi Jakarta Pusat

a) Jalan Gelora Bung Kamo

b) Jalan Gerbang Pemuda

c) Jalan Gatot Subroto

d) Jalan Letjend S Parman

e) Jalan Biak

f) Jalan Kyai Caringin

g) Jalan Balikpapan

h) Jalan Suryopranoto

i) Jalan Sukarjo Wiryopranoto

j) Jalan Hayam Wuruk

k) Jalan Ir H Juanda

l) Jalan Pos

m) Jalan Gedung Kesenian

n) Jalan Budi Utomo

o) Jalan Lapangan Banteng Utara

p) Jalan Lapangan Banteng Barat

q) Jalan Taman Pejambon

r) Jalan Medan Merdeka Timur

s) Jalan MI Ridwan Rais

t) Jalan Arief Rachman Hakim

u) Jalan Menteng Raya

v) Jalan Cikini Raya

w) Jalan Pegangsaan Timur

x) Jalan Pegangsaan Barat

y) Jalan Cilacap

z) Jalan Surabaya

aa) Jalan Pasuruan

bb) Jalan Teuku Cik Ditiro

cc) Jalan RP Soeroso

dd) Jalan Cut Nyak Dien

ee) Jalan Teuku Umar

ff) Jalan Taman Suropati

gg) Jalan Pangeran Diponegoro

hh) Jalan Lembang

ii) Jalan Mangunsarkoro

jj) Jalan Taman Sunda Kelapa

kk) Jalan Dr Kusuma Atmaja

2) Kota Administrasi Jakarta Barat

a) Jalan Letjen S Parman

b) Jalan Tomang Raya

c) Jalan Gajah Mada

d) Jalan Hayam Wuruk

3) Kota Administrasi Jakarta Selatan

a) Jalan HR Rasuna Said

b) Jalan Mekar Saluyu 1

c) Jalan Kuningan Persada

d) Jalan Kuningan Mulia

e) Jalan HR Rasuna Said

f) Jalan Terusan HR Rasuna Said

g) Jalan Gatot Subroto

Selama kegiatan Jakarta Marathon 2022 berlangsung kendaraan dilarang melintas pada rute Jakarta Marathon sesuai dengan pentahapan waktu.

Syafrin menambahkan moda transportasi angkutan umum bus TransJakarta masih dapat melintas, kecuali di Jalan Gatot Subroto bus TransJakarta beroperasi mulai pukul 11.00 WIB yaitu:

1) Bus Rapid Transit (BRT)

a. Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit)

b. 9C (Pinang Ranti-Bundaran Senayan)

2) Non Bus Rapid Transit (BRT)

a. 6M (St Manggarai-Blok M)

b. 9D (Pasar Minggu-Tanah Abang)

"Kami imbau para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas," katanya.

Sumber: ANTARA