Jadwal Denmark Open: Ginting dan Minions Tampil Hari Ini

Odense, Beritasatu.com - Wakil Indonesia Anthony Sinisuka Ginting serta ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo alias Minions akan memulai kiprah mereka di babak 32 besar Denmark Open, Rabu (19/10/2022), di di Jyske Bank Arena, Odense.

Terdapat sembilan wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini di Denmark Open. Selain Ginting dan Marcus/Kevin wakil lainnya adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri), Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (ganda putra), Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran), Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (ganda putri), Shesar Hiren Rhustavito (tunggal putra), serta Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas mentari (Ganda campuran).

Marcus/Kevin mengawali kiprahnya di Denmark Open ini dengan bertemu wakil Jepang, Akira Koga/Taichi Saito. Kedua ganda ini pernah bertemu sekali dan dimenangkan Minions. Pertemuan itu terjadi di All England pada 17 Maret 2022 lalu. Saat itu Marcus/Kevin menang 15-21, 21-18, 21-18. Pertandingan ini akan terjadi di lapangan 1 dan menjadi partai keenam.

Ini adalah aksi perdana The Minions setelah gonjang-ganjing Kevin dengan pelatih Herry Iman Pierngadi. Keduanya telah sepakat berdamai dan melanjutkan kerja sama sebagai pemain dan pelatih.

Anthony Sinisuka Ginting akan mengawali aksinya di Denmark Open 2022 ini dengan bertemu wakil India Lakshya Sen. Meski memiliki peringkat lebih baik dari lawannya, Ginting ternyata selalu kalah dalam dua kali pertemuannya dengan Sen.

Pertemuan terakhir keduanya terjadi di final Thomas Cup 2022. Saat itu Ginting menyerah 21-8, 17-21, 16-21. Pertemuan Ginting dan Sen kali ini bakal digelar di lapangan 1 setelah partai Marcus/Kevin melawan Koga/Saito.

Ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bakal dijajal ganda Denmark unggulan keenam Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Kedua pasangan pernah bertemu tiga kali. Ganda Denmark itu unggul dengan meraih dua kemenangan. Dalam pertemuan terakhir, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen menang 21-18, 16-21, dan 21-15 di Indonesia Open 2022.

Ganda putri unggulan ketujuh Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan ditantang Kati-Kreet Marran/Helina Ruutel dari Estonia. Apiyani/FAdia yang kini menempati peringkat ke-24 dunia belum pernah bertemu pasangan urutan ke-48 dunia tersebut. Laga kedua ganda ini akan digelar di lapangan 2 dan menjadi partai pertama.

Selanjutnya wakil Indonesia di 32 besar Denmark Open hari ini adalah ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Mereka akan ganda peringkat ke-22 dunia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Fikri/Bagas, peringkat 14 dunia, pernah sekali bertemu ganda Malaysia itu dan menang. Pertemuan terjadi di semifinal Belgian International 2021. Saat itu Fikri/Bagas menang 21-10 dan 21-8.

Sementara ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati bakal menemui lawan berat yakni unggulan ketiga Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong. Rehan/Lisa belum pernah bertemu ganda Tiongkok itu.

Sedangkan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi juga bertemu lawan tangguh yaitu unggulan kedua Kim So Yeong/Kong Hee Yong. Febriana/Amalia belum pernah bertemu ganda Korea itu. Pertandingan ini akan menjadi partai ke-12 di lapangan 2 setelah pertemuan Rehan/Lisa melawan Zheng/Huang.

Wakil Indonesia di tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito akan wakil Kanada, Brian Yang. Shesar pernah tiga kali bertemu peringkat ke-27 dunia itu dan selalu menang. Pertemuan terakhir terjadi di Thailand Open Mei lalu. Saat itu Shesar menundukkan Yang, 18-21, 21-8, 21-7.

Wakil di ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas akan berjumpa wakil India, Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto. Kedua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya.

Jadwal Wakil Indonesia di Denmark Open, Rabu (19/10/2020):

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen (India)

2. Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang (Kanada)

Ganda Putra

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmusen (Denmark)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kati Kreet Marran/Helina Ruutel (Estonia)

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Kim Soyeong/Kong Heeyong (Korea Selatan)

Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India)

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok)

