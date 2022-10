Timnas Kriket Indonesia Kalahkan Jepang dan Korea Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas kriket putra Indonesia mengalahkan Jepang dan Korea Selatan pada laga kualifikasi Piala Dunia Sub Regional Grup B. Indonesia memetik tiga kemenangan dari empat laga. Pertandingan ini diselenggarakan di Sano International Cricket Ground Jepang, 15-19 Oktober 2022.

Hal ini merupakan salah satu penampilan terbaik timnas putra yang dibentuk Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI).

Indonesia menaklukkan Korea Selatan pada dua laga dengan skor masing-masing 99/7 (Indonesia) vs 98/6 (Korea Selatan) pada 18 Oktober 2022 serta skor 130/7 (Indonesia) vs 66/10 (Korea Selatan) pada laga awal 15 October 2022). Di laga ini, pemain timnas Indonesia, Padmakar Surve meraih man of the match.

Selanjutnya, Indonesia juga menumbangkan kedigdayaan tuan rumah Jepang dengan skor meyakinkan 104/4 (Indonesia) vs 103/10 (Jepang).

BACA JUGA

PCI dan ICC Pamerkan Trofi Piala Dunia Kriket di Bali dan Jakarta

Hasil ini juga menempatkan pemain asal Bali, Edi Guna Artawa menjadi man of the match. Dengan hasil ini, Indonesia dan Jepang sama-sama memetik 3 kemenangan dari total 4 laga.

“Kita bangga dengan penampilan Pasukan Garuda Muda Indonesia pada turnamen ini serta ini menjadi bekal persiapan kami menuju perhelatan SEA Games 2023 Kamboja dan Asian Games 2023 Hangzhou. Para atlet, pelatih nasional, staf, dan seluruh tim sudah memberi yang terbaik. Terima kasih juga kepada masyarakat Indonesia yang selalu memberi doa dan dukungan tanpa henti,” ujar Ketua Harian PP PCI Abhiram S Yadav.

Baca selanjutnya

Menurut Abhiram, hasil dari turnamen ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com