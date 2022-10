Indonesia Sisakan 7 Wakil, Ini Jadwal 16 Besar Denmark Open

Odense, Beritasatu.com - Tujuh wakil Indonesia berhasil melewati adangan pertama dan melaju ke babak kedua atau 16 besar Denmark Open 2022. Dari tujuh wakil tersebut, didominasi nomor ganda putra dengan lima pasangan.

Dua nomor lagi adalah tunggal putra dan ganda putri dengan masing-masing satu wakil.

Dalam pada babak 32 besar Denmark Open, Rabu (19/10/2022), Skuad Merah Putih kehilangan lima wakil dengan komposisi dua tunggal putra, satu ganda putri, dan dua ganda campuran.

Lewat hasil pertandingan babak 32 besar yang dilangsungkan selama dua hari, maka timnas Indonesia telah kehilangan seluruh wakilnya dari nomor tunggal putri dan ganda campuran.

Jonatan Christie akan menjadi satu-satunya wakil Merah Putih dari nomor tunggal putra yang akan kembali melantai dengan menghadapi Lee Cheuk Yiu dari Hong Kong.

Seperti laga pembuka saat ia menghadapi Hans-Kristian Solberg Vittinghus, Jonatan kembali menghadapi lawan yang sudah lama tidak bertemu.

Pertandingan Jonatan kontra Lee di Denmark Open akan menjadi pengulangan dari pertandingan Tiongkok Open 2019 saat keduanya juga bertemu di babak 16 besar.

Skor pertandingan antara Jonatan dan Lee imbang 2-2, namun wakil Indonesia yang kini menduduki peringkat ketujuh memenangi dua pertemuan terakhir mereka.

Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang menjadi wakil tunggal Indonesia di nomor ganda putri, dalam babak 16 besar turnamen BWF Super 750 ini, akan menjalani pertemuan perdana dengan pasangan Du Yue/Li Wen Mei dari China.

Apri/Fadia lolos ke babak kedua setelah mengunci kemenangan pertama dari ganda putri asal Estonia Kati Kreet Marran/Helina Ruutel dengan skor 21-16, 21-9, Rabu.

Jadwal Pertandingan babak 16 besar Denmark Open 2022 pukul 14.00 WIB, Kamis:

Ganda putra

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia)

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

4. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri (Denmark)

5. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Du Yue/Li Wen Mei (China)

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)

