Jadwal Livoli Kamis 20 Oktober, TNI AU vs Indomaret Paling Seru

Jakarta, Beritasatu.com – Livoli Divisi Utama 2022 di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Kamis (20/10/2022), bakal menghadirkan duel seru. Jadwal Livoli Kamis ini, ada tiga pertandingan.

Dua laga putri, dan satu pertandingan putra. Namun, duel paling seru mempertemukan dua tim mantan juara, tim putra TNI AU melawan Indomaret.

BACA JUGA

Berlian Bank Jateng Berpeluang Besar ke Final Four Livoli

Kedua tim sama-sama menelan kekalahan di laga pertama babak reguler putaran kedua Livoli Divisi Utama 2022. Tim yang kalah di partai nanti malam, dipastikan akan gagal ke final four yang akan digelar di Magetan, Jawa Timur, November mendatang. Jika menang, maka peluang ke Magetan masih ada, karena masih punya satu laga lagi.

Di bagian putri, jadwal Livoli Kamis ini mempertemukan TNI AU dan Wahana Bandung. TNI AU saat ini duduk di puncak klasemen dengan nilai 6 dari 2 laga. Sedangkan Wahana di posisi kedua dengan poin 3 dari 1 pertandingan.

Pertandingan juga tidak kalah menarik mempertemukan Popsivo Polwan melawan Kharisma. Popsivo sudah dipastikan gagal ke final four karena sudah dua kali kalah.

BACA JUGA

Jadwal Lengkap Livoli Divisi Utama Rabu 19 Oktober

Peluang ke final four masih dimiliki Kharisma jika nanti mengalahkan Popsivo. Jika kondisi demikian, maka laga terakhir melawan Wahana, Jumat (21/10/2022), menjadi pertarungan hidup mati.

Jadwal Livoli Kamis (20/10/2022):

14.00 WIB: TNI AU vs Wahana (putri)

16.00 WIB: Popsivo vs Kharisma (putri)

18.30 WIB: TNI AU vs Indomaret (putra).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com