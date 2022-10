One Championship: One 162 Jadi Ajang Pembuktian Eko Roni Saputra

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Ajang One Championship bertajuk One 162 dan One Fight Night 3 yang tayang dari Axiata Arena pada Jumat (21/10/2022) dan Sabtu pagi (22/10/2022) menyajikan banyak duel menarik. Salah satunya yang pantang dilewatkan yakni aksi petarung Indonesia Eko Roni Saputra.

Ujian berat akan dihadapi Eko Roni dengan menghadapi Yodkaikaew Fairtex dalam laga MMA divisi flyweight.

Eko Roni dituntut memberikan bukti kepada petarung Thailand yang meremehkannya. Sebelumnya Yodkaikaew menilai Eko Roni tak pantas menantang petarung lima besar dan menganggap jika lawan-lawan yang pernah Eko kalahkan berada pada level rendahan.

'Saya pikir dia (Eko) belum layak. Ada banyak sekali lawan tangguh di divisi ini. Dia perlu membuktikan diri terlebih dahulu,” kata Yodkaikaew Fairtex sebelumnya.

Tentunya pernyataan Yodkaikaew itu menjadi pelecut buat Eko Roni. Ini akan menjadi penampilan kedelapan Eko di pentas global One Championship dengan catatan enam kemenangan beruntun.

Jika bisa kembali menang pada ronde pertama, maka rekornya pun terus terjaga dan semakin membuka peluang untuk menembus lima besar di kelasnya. Eko sejauh ini selalu bisa mengalahkan lawannya pada ronde pertama.

Sang lawan adalah petarung Muay Thai berbahaya yang ditakuti karena tendangan serta tinjunya. Sebelumnya, ia mengatakan jika Eko saat ini tak layak untuk menantang peringkat lima besar dan menganggap jika lawan-lawan yang pernah Eko kalahkan berada pada level rendahan.

Secara gaya tanding, Eko dan Yodkaikaew juga jauh berbeda. Eko adalah grappler dengan latar belakang panjang dalam gulat, sementara lawannya ahli dalam melayangkan tendangan, pukulan, serta serangan sikut dan lutut.

