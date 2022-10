Denmark Open: Tekuk Wakil Hong Kong, Jojo ke Perempat Final

Odense, Beritasatu.com - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, melaju ke perempat final Denmark Open 2022 setelah menundukkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu, dalam pertandngan di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis (20/10/2020).

Jonatan Christie alias Jojo harus berjuang dalam tiga gim untuk melaju ke delapan besar Denmark Open dengan skor 17-21, 21-9. dan 21-19. Jojo harus memeras keringat selama 1 jam dan 7 menit untuk menundukkan peringkat ke-17 dunia itu. Kemenangan ini membuat Jojo kini unggul tipis 3-2 dalam lima pertemuannya dengan Lee Cheuk Yiu.

Pada babak perempat final Denmark Open, Jumat (21/10/2022), Jojo akan bertemu unggulan keempat, Lee Zii Jia. Pebulutangkis asal Malaysia itu melaju ke delapan besar Denmark Open 2022 setelah menundukkan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama, 21-5 dan 21-19.

Jojo pernah enam kali bertemu Lee Zii Jia sepanjang kariernya dan memenangkan empat di antaranya. Dalam pertemuan terakhir kedua yakni di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia pada Mei lalu, Jojo menyerah 17-21, 21-23. Kemenangan terakhir Jojo atas Lee Zii Jia terjadi di Singapore Open 2019, Saat itu Jojo menang 21-13, 21-12.

Dalam partai perempat final Kamis, Jojo selalu tertinggal sejak pertandingan dimulai. Dia tak pernah bisa menyakan kedudukan hingga pertandingan usai. Jojo bahkan sempat tertinggal delapan poin saat kedudukan 8-16. Lee Cheuk Yiu kemudian menyelesaikan gim pertama dengan 21-17.

Memasuki gim kedua, Jojo bangkit. Skor memang sempat tertinggal 0-1, namun kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun Jojo kemudian mampu melesat dan tak terkejar. Dia juga unggul 11-4 sehingga terjadi interval. Setelah unggul 14-8, Jojo kemudian merebut tujuh poin beruntun dan menyelesaikan gim kedua dengan 21-9.

Memasuki gim kedua, Jojo mampu menjaga mesinnya tetap panas. Jojo terus memimpin sejak gim ketiga dimulai. Namun Lee kemudian mampu menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Namun Jojo kemudian merebut dua poin beruntun dan mengakhiri gim ketiga 21-19.

Langkah Jojo mengikuti dua wakil Indonesia yang sudah lebih dulu merebut tiket perempat final Denmark Open yakni ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto serta ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Denmark Open 2022:

Ganda putra

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia)

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan) 19-21, 17-21

3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan) 21-17, 21-17

4. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri (Denmark)

5. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) 14-21, 16-21

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Du Yue/Li Wen Mei (Tiongkok) 21-13, 6-1 (lawan cedera)

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) 17-21, 21-9, 21-19

