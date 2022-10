Denmark Open: Indonesia Sisakan 5 Wakil, Ini Hasil dan Jadwal Pertandingan

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia menyisakan lima wakilnya di perempat final Denmark Open 2022. Dari lima wakil, ganda putra diantaranya meloloskan tiga pasangan ke perempat final Denmark Open 2022.

Mereka adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menang atas Alexander Dunn/Adam Hall 21-14, 21-9 di babak 16 besar Denmark Open 2022. Sementara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menyingkirkan wakil tuan rumah, Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri 22-20, 21-14.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melangkah ke perempatfinal usai menang atas wakil Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho. Bertanding di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis (20/10/2022), Fajar/Rian menang 21-17, 21-17.

Namun di perempat final, Marcus/Kevin akan bertarung dengan juniornya, Leo/Daniel memperebutkan tiket semifinal Denmark Open.

Sayangnya keberhasilan mereka tidak diikuti pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang tersingkir setelah kalah 19-21, 17-21 dari Lu Ching Yao/Yang Po Han. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana juga harus tumbang setelah dikalahkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 14-21, 16-21.

Dari nomor tunggal putra, Jonatan Christie melaju ke perempatfinal Denmark Open 2022 setelah kerja keras menaklukkan Lee Cheuk Yiu dengan skor 17-21, 21-9, 21-19.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tak harus banyak memeras keringat untuk lolos ke perempatfinal Denmark Open 2022. Mereka lolos setelah Du Yue/Li Wen Mei memutuskan mundur di gim kedua di kedudukan 21-13, 6-1.



Hasil 16 besar Denmark Open 2022

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho 21-17, 21-17

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Du Yue/Li Wen Mei 21-13, 6-1 (retired)

Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu 17-21, 21-9, 21-19

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Alexander Dunn/Adam Hall 21-14, 21-9

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri 22-20, 21-14

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han 19-21, 17-21

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 14-21, 16-2

Jadwal Perempat Final Denmark Open 2022

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs nami Matsuyama/Chiharu Shida

Jonatan Christie vs Lee Zii Jia

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lu Ching Yao/Yang Po Han

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com