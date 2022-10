Fajar/Rian dan Marcus/Kevin Disebut dari Malaysia, Netizen Ngamuk

Odense, Beritasatu.com - Insiden kurang menyenangkan dialami dua pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dalam seremoni penyerahan gelar juara di Denmark Open 2022. Kedua terlihat kecewa ketika dalam seremoni penyerahan gelar juara, MC menyebut mereka berasal dari Malaysia.

Marcus/Kevin yang maju dan dipanggil terlebih dahulu sempat kebingungan dengan ucapan MC yang menyebut mereka dari Malaysia. Meski demikian mereka tetap maju naik ke podium runner up.

Rupanya kesalahan tak berhenti di situ saja. MC kemudian melakukan sama dengan memanggil Fajar/Rian dari Malaysia. Kesalahan tersebut langsung mengubah mood Rian yang terlihat wajahnya menunjukkan kekecewaan.

Minions and Fajri now from Malaysia 😂 pic.twitter.com/deJcFFtAjx — Tri Hendri (@trihendri) October 23, 2022

Sontak insiden tersebut langsung ditanggapi netizen Indonesia yang ramai-ramai mengecam.

"Totally disrespectfull. Athletes play for the flag on their chest. Both MD pairs are from Indonesia, not Malaysia. sad to see FajRi & Minions' change of facial expressions. (Sama sekali tidak sopan. Atlet bermain untuk bendera di dada mereka. Kedua pasangan MD tersebut berasal dari Indonesia, bukan Malaysia. sedih melihat perubahan ekspresi wajah FajRi & Minion," tulis Yuji Nishida di alamat @nishidayuji.

Kecaman juga datang dari netizen beralamat @nfz.

"Lah bayangin aja fajri pertama kali dpt gelar 750 eh mc nya malah nyebut fajri from malaysia. Wajar aja muka fajar ga terima lah. Kevin juga muka bete banget disebut from malaysia. Trs si koh sinyo sama rian cengar cengir kaya ngeremehin mc WKWK. THIS IS FROM INDONESIA @bwfmedia."

Lah bayangin aja fajri pertama kali dpt gelar 750 eh mc nya malah nyebut fajri from malaysia. Wajar aja muka fajar ga terima lah. Kevin juga muka bete banget disebut from malaysia. Trs si koh sinyo sama rian cengar cengir kaya ngeremehin mc WKWK. THIS IS FROM INDONESIA @bwfmedia — nfz (@boommmmmbayyy) October 23, 2022

