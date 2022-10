Momen Fajar/Rian dan The Minions Disebut dari Malaysia di Denmark Open

Odense, Beritasatu.com - Momen memalukan terjadi di final Denmark Open, Minggu (24/10/2022), di Jyske Bank Arena, Odense. Pembawa acara dalam partai final menyebut dua ganda Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berasal dari Malaysia.

Insiden ini terjadi saat upacara penghormatan pemenang usai final ganda putra Denmark Open. Tidak hanya sekali. Kesalahan terjadi dua kali. Saat menyebut juara ganda putra, Fajar/Rian disebut pembawa acara berasal dari Malaysia. demikian juga saat menyebut runner-up, Marcus/Kevin alias The Minions, pembawa acara kembali menyebut berasal dari Malaysia.

Kesalahan ini jelas sangat memalukan dan dianggap tidak menghormati Indonesia. Apalagi dua ganda ini bukan pasangan sembarangan dalam dunia perbulutangkisan dunia.

Marcus/Kevin adalah ganda putra peringkat ketiga dunia dan pernah cukup lama menempati peringkat pertama dunia. Demikian juga dengan Fajar/Rian yang saat ini berada di peringkat keenam dunia.

Saat pembawa acara membuat kekeliruan itu terlihat wajah Fajar Alfian yang kaget dan bingung dia dan Rian serta The Minions disebut berasal dari Malaysia.

Pihak panitia Denmark Open pun segera melontarkan permintaan maaf atas kejadian memalukan ini. Dalam unggahan di Tritter pihak Badminton Denmark menuliskan, "Halo semuanya, Kami benar-benar minta maaf atas kesalahan pengumuman. Fajar Alfian/Muhammad Ardianto dan Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo tentunya dari INDONESIA! Kita tahu itu. Itu adalah kesalahan manusia, dan kami harap Anda dapat menerima permintaan maaf kami."

Gelar juara diraih Fajar/Rian setelah di babak final menaklukkan rekannya, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan skor 21-19, 28-26, Minggu (23/10/2022).

"Pertama-tama, kami bersyukur bisa memenangkan pertandingan di Denmark Open 2022 dan meraih gelar juara. Semoga kemenangan ini menambah kepercayaan diri kami berdua di turnamen berikutnya," ujar Fajar.

Diakui Fajar, kemenangan diraih dengan tidak mudah oleh mereka. Menurutnya salah satu kunci kemenangan atas The Minions adalah menjaga fokus terutama di poin-poin kritis.

"Pastinya lawan The Minions tidak akan mudah, di pertandingan sebelumnya kami bermain dengan alot terlebih kami berlatih bersama. Pada laga ini, kami lebih fokus di poin kritis, meskipun banyak kesalahan juga, mulai dari Rian serve fault tetapi hal itu tidak membuat down kami. Hal itu justru membuat kami fokus mencari poin selanjutnya," lanjut Fajar.

