9 Wakil Indonesia Tampil di 16 Besar French Open Hari Ini

Paris, Beritasatu.com - Sembilan wakil Indonesia akan tampil di babak 16 besar French Open hari ini termasuk ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto serta tunggal putra, Jonatan Christie.

Selain Jojo dan Fajar/Rian, wakil Indonesia yang akan tampil dalam 16 besar hari ini yaitu: dua ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin; tiga ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Zachariah Josiahno Sumanti; tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito, serta ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Perjuangan Indonesia hari ini akan diawali ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka akan bertemu pasangan yang mengalahkan wakil Merah Putih, ApriyaniRahayu /Siti Fadia, yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan dari Malaysia.

Febriana/Amalia pernah tiga kali bertemu ganda putri peringkat 11 dunia ini dan mengalami dua kekalahan. Partai ganda putri ini akan menjadi pertandingan ketiga di lapangan 1.

Partai ganda putri di lapangan 1 ini akan dilanjutkan dengan aksi ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan bertemu ganda Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Mereka pernah dua kali bertemu dan berbagi angka 1-1.

Aksi wakil Indonesia di lapangan 1 akan diakhiri oleh ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang akan menantang wakil Singapura, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica. Kedua ganda ini pernah sekali bertemu dan dimenangkan pasangan Singapura.

Sementara di lapangan 2, partai wakil Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melawan unggulan kelima Seo Seung Jae/Chae Yu Jung akan menjadi partai terakhir atau pertandingan ke-10. Rinov/Pitha sudah tiga kali bertemu ganda Korea Selatan itu dan selalu kalah.

Sedangkan di lapangan 3, ganda Indonesia akan beraksi di 16 besar French Open ini yaitu Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang akan melawan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Mereka sudah bertemu tiga kali dan dua di antaranya dimenangkan Goh/Izzuddin. Partai ini kan menjadi pertandingan ketiga di lapangan 3.

Wakil Indonesia lainnya di ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela akan bertanding di lapangan 4 dengan melawan unggulan ketujuh Mark Lamsfuss/Isabel Lohau. Kedua ganda ini akan bertemu untuk pertama kalinya dalam laga ini. Mereka akan bertarung dalam pertandingan kedua di lapangan 4 ini.

Sementara pada pertandingan ke-3 di lapangan 4, ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menjajal unggulan kedelapan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Leo/Daniel sudah dua kali bertemu pasangan Malaysia itu dan saling mengalahkan.

Pada partai kelima di lapangan 4 ini, Jonatan Christie akan mencoba meraih tiket perempat final dengan menghadapi Ng Ka Long Angus dari Hong Kong. Jojo sudah bertemu sembilan kali melawan Ng dan kalah tipis 4-5.

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar French Open, Kamis (26/10/2022):

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

2. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang)

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)

Ganda putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia).

Ganda campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica (Singapura)

2. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)

3. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com