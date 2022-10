French Open: Dua Wakil Indonesia Tersingkir di 16 Besar

Paris, Beritasatu.com – Dua wakil Indonesia harus tersingkir di babak 16 besar French Open 2022. Ganda campuran, Zachariah Joshiahno Sumanti/Hediana Juli Marbela dan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi terhenti langkahnya seusai dikalahkan lawan-lawannya.

Zachariah/Hediana menyerah dari pasangan Jerman, Mark Lamsfuss/Lohau. Dalam laga yang dimainkan di Stade Pierre de Coubertin, Zachariah/Hediana kalah dua gim langsung dari unggulan tujuh itu dengan skor 19-21, 17-21 dengan durasi 42 menit, Kamis (27/10/2022).

Ini menjadi kekalahan pertama Zachariah/Hediana dari pasangan Jerman tersebut.

Kekalahan juga harus dialami Febriana/Amalia.

Mereka gagal menaklukkan pasangan Malaysia, Pearly Tan/Muralitharam Thinaah. Dalam laga dua gim, Ferbaiana/Amalia menyerah kalah 16-21, 14-21 dengan durasi 45 menit.

Hasil ini membuat Pearly Tan/Muralitharam Thinaah sementara unggul 3-1 dalam empat pertemuan.

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar French Open, Kamis (26/10/2022):

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

2. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang)

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)

Ganda putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) 16-21, 14-21

Ganda campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica (Singapura)

2. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)

3. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) 19-21, 17-21

