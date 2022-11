Jelang Superbike Mandalika, Kargo Pra Event Balapan Tiba di Lombok

Mataram, Beritasatu.com – Even Balapan World Superbike Indonesia (WSBK) Round 2022 di Pertamina Mandalika International Circuit akan digelar pada 11-13 November 2022. Sejumlah pembalap professional pun dipastikan sudah tak sabar menanti.

Pada tahap persiapan even tersebut, penanganan kargo pra even balapan, PT Angkasa Pura Logistik (APLog) kembali dipercaya menangani kargo Even Balapan World Superbike Mandalika 2022.

Kedatangan kargo (inbound) Even Balapan WSBK Mandalika 2022 dilakukan secara bertahap dimulai sejak 29 Oktober– 1 November 2022. Setelah race equipment tiba di Bandara Internasional Lombok, kargo para pembalap World Superbike Indonesia Round 2022 lalu dibawa menuju Sirkuit Mandalika.

Kargo tersebut tak dilakukan pembongkaran, melainkan hanya pengecekan jumlah dan beratnya saja dan diperiksa oleh Instansi Bea dan Cukai dan Instansi terkait yang dilakukan di Sirkuit Mandalika.

“Pada Sabtu (29/10/2022) pukul 15.20 WITA merupakan kedatangan pertama kargo spare part dan alat pendukung WSBK 2022 direct flight Doha menuju Bandar Udara Internasional Lombok (LOP) seberat total 81 ton race equipment yang membutuhkan 37 ULD. Disusul pesawat lainnya yang tiba pukul 23.50 WITA, jadi perkiraan total proses inbound sekitar 200 ton,” kata Direktur Utama Angkasa Pura Logistik, Bapak Danny P Thaharsyah.

Danny P Thaharsyah juga menjelaskan kepada media, Minggu (30/10/2022), ada 4 tahapan yang ditangani oleh APLog yaitu mulai dari tahap Loading, Distribusi, Unloading, dan Breakdown.

"APLog berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik di bidang logistik. Melanjutkan kepercayaan dan apresiasi atas kompetensi APLog dalam penanganan logistik pada Even Balapan World Superbike (WSBK) Mandalika sejak tahun 2021 hingga saat ini, juga sebagai bentuk dukungan APLog dalam mendukung olahraga balap motor, pariwisata dan komunitas dari tanah air yang terlibat di even-even tersebut," tambah Danny.

