Jadwal Hylo Open Hari Ini: Leo/Daniel vs Hoki/Kobayashi, Jojo vs Chico

Jakarta, Beritasatu.com – Delapan wakil Indonesia akan berjuang di babak 16 besar Hylo Open, hari ini Kamis (3/11/2022). Diantaranya empat tunggal putra dan dua ganda campuran.

Dari tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi pebulutangkis Jepang, Kodai Naraoka. Ginting pernah sekali bertemu dengan Naraoka ketika di Singapura Terbuka 2022 yang berakhir dengan kemenangan.

Dua tunggal Indonesia lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo akan bentrok dengan seniornya, Jonatan Christie. Keduanya sudah dua kali bertemu dan berakhir dengan kemenangan Jojo.

Satu tunggal putra Indonesia lainnya, Shesar Hiren Rhustavito akan menghadapi pebulutangkis Singapura, Loh Kean Yew. Shesar sementara unggul 2-1 dalam tiga pertemuan dengan Kean Yew.

Dari nomor ganda putra, pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menghadapi ujian berat. Mereka bertemu dengan ganda peringkat satu dunia, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Meski berat, Leo/Daniel pernah menang dalam pertemuan pertama di Jepang Open 2022.

Di nomor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menghadapi Lucas Corvee/Sharone Bauer. Sedangkan Rehan NaufalKusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati bertemu dengan wakil Prancis. William Villeger/Anne Tren.

Satu-satunya wakil di tunggal putri yang lolos ke 16 besar Hylo Open, Gregoria Mariska Tunjung akan menggadapi pebulutangkis Thailand, Pornpawee Chochuwong.

Jadwal wakil Indonesia di 16 Besar Hylo Open

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Kodai Naraoka

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jonatan Christie

Shesar Hiren Rhustavito vs Loh Kean Yew

Ganda Putra

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lucas Corvee/Sharone Bauer

Rehan NaufalKusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs William Villeger/Anne Tren.

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung akan menggadapi pebulutangkis Thailand, Pornpawee Chochuwong.

