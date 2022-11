Sempat Unggul Gim Pertama, Shesar Tersingkir di Hylo Open

Saarbrucken, Beritasatu.com - Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, gagal melangkah ke perempat final Hylo Open setelah tumbang dalam pertandingan Kamis (3/11/2022). Shesar menyerah kepada atlet Singapura, Loh Kean Yew.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Shesar sebenarnya unggul pada gim pertama dengan skor 21-17. Namun dia gagal mempertahankan performanya dan menyerah setelah berjuang habis-habisan dengan 15-21 dan 19-21. Shesar terhenti setelah berjuang selama 59 menit.

Sebelumnya wakil Indonesia di ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Martin juga gagal melaju ke perempat final Hylo Open. Leo/Daniel terhenti setelah menyerah kepada unggulan pertama asal Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi setelah bermain dua gim, 16-21 dan 18-21.

Namun dua wakil Indonesia lainnya yakni wakil Indonesia yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Rinov Rivady/Pitha Pitha Haningtyas Mentari melaju ke perempat final Hylo Open setelah menang dalam pertandingan Kamis.

Ginting melaju ke delapan besar setelah menundukkan wakil Jepang, Kodai Naraoka, 21-13 dan 21-19. Di babak perempat final Ginting akan bertemu pemenang antara rekan sesama Indonesia Shesar Hiren Rhustavito melawan unggulan keempat asal Singapura, Loh Kean Yew.

Sementara ganda campuran Rinov Rivady/Pitha Pitha Haningtyas Mentari, unggulan ketujuh, lolos ke perempat final setelah menundukkan wakil Prancis, Lucas Corvee/Sharone Bauer, juga dengan dua gim, 23-21, 21-11.

Pada babak perempatfinal, Rinov/Pitha akan bertemu ganda Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund. Thyrri/Magelund adalah ganda yang mengalahkan pasangan Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti/ Hediana Julimarbela di babak 32 besar. Thyrri/Magelund lolos ke perempat final usai menundukkan ganda Taiwan, Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin, 21-14, 12-21, dan 22-20.

Dalam pertandingan 16 besar Hylo Open, Shesar sebenarnya memulai gim pertama dengan baik. Sempat dua kali terjadi skor imbang yakni saat kedudukan 1-1 dan 3-3. Namun kemudian Shesar tampil gemilang dan menguasai pertandingan. Dia terus unggul dan tak pernah terkejar.

Dia juga memimpin 11-6 sehingga terjadi interval. Pemain kelahiran Sukoharjo ini akhirnya mampu menyelsaikan gim pertama dengan 21-17.

Namun pada set kedua, pemain berusia 28 tahun itu kerap melakukan kesalahan. Dia juga terbawa permainan lawan. Sempat terjadi duel seru pada awal gim kedua ini. Keduanya mencatat lima kali mencapai skor imbang hingga kedudukan mnjadi 5-5. Setelah itu, Loh mampu mengendalikan permainan dan selalu unggul dan mengakhir gim kedua dengan 21-15.

Pada gim ketiga, pertarungan ketat kembali terjadi. Saat awal gim ketiga sempat terjadi tujuh kali kedudukan imbang. Loh kemudian memimpin 13-10. Shesar pantang menyerah, dia kemudian mampu menyamakan kedudukan hingga 13-13.

Pertarungan ketat kembali mewarnai pertandingan ini selanjutnya. Sempat kembali terjadi skor imbang dalam empat kesempatan. Namun Loh kemudian mampu mencapai poin 21 lebih dahulu dan gim ketika berakhir dengan skor ketat 21-19.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Hylo Open, Kamis (3/11):

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Kodai Naraoka (Jepang) 21-13, 21-19

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jonatan Christie

Shesar Hiren Rhustavito vs Loh Kean Yew (Singapura) 21-17, 15-21, 19-21

Ganda Putra

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 16-21, 18-21

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lucas Corvee/Sharone Bauer (Prancis) 23-21, 21-11

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs William Villeger/Anne Tren (

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Pornpawee Chochuwong (Thailand)

