Petrokimia dan TNI AU Menangi Laga Perdana Final Four Livoli

Jakarta, Beritasatu.com - Tim putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia menunjukkan kedigdayaannya pada laga pertamanya babak final four Livoli Divisi Utama 2022 dengan menundukkan Kharisma Premium Bandung dengan skor telak 3-0 (25-14, 25-23, 25-20) di GOR Kimageti Magetan, Jumat (4/11/2022). Kemenangan juga diraih TNI AU.

Petrokimia, tim besutan Ayub Hidayat itu, sebelum ini menjuarai Pul D babak reguler putaran pertama Livoli Divisi Utama yang berlangsung di Banyuwangi, Oktober 2022 lalu.

Menurut Ayub Hidayat, tim yang diasuhnya diminta untuk tidak meremehkan lawan. "Saya tekankan kepada anak-anak agar jangan meremehkan lawan, termasuk Kharisma," tambah Ayub seusai laga.

Dikatakan, semua tim yang sudah lolos ke final four Livoli Divisi Utama 2022 adalah tim yang kuat dan sudah teruji. "Makanya saya minta jangan anggap remehkan," sambungnya.

Saat melawan Kharisma, kata Ayub, pada set kedua sepertinya timnya menganggap remeh hingga Kharisma bisa mendapat poin 23. "Untungnya kita menang," tuturnya lagi.

Sementara itu, pelatih Kharisma Premium, Agus Irawan mengungkapkan anak asuhnya kalah mental. "Melihat lawan-lawan senior seperti Yolla Yuliana, Wilda, dan Ayu Nandita mental anak-anak turun," ujarnya.

Ke depan, katanya, mental pemain ini akan diperbaiki dalam final four Livoli Divisi Utama 2022. "Mungkin juga tampil pertama mental anak-anak belum siap," tukasnya.

Hasil laga putri lainnya, TNI AU mengalahkan juara bertahan Bank Jatim dengan skor 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 26-24).

Pelatih TNI AU, Alim Suseno mengakui kemenangan tim asuhannya karena blok yang dilakukan selama laga Livoli Divisi Utama. "Saya minta anak-anak untuk melakukan blok Megawati dan Dini. Dan ternyata berhasil," ujar Alim.

Sedangkan pelatih Bank Jatim, Labib mengaku tim asuhannya lemah receive dan blok. "Receive dan blok anak-anak hari ini tidak jalan," kata Labib.

Jadwal lengkap final four Livoli divisi Utama, Sabtu (5/11/2022):

Pukul 12.00 WIB: Bank Jatim vs Petrokimia Gresik (putri)

Pukul 14.00 WIB: TNI AU vs Kharisma (putri)

Pukulv16.00 WIB: Berlian vs Indomaret (putra)

Pukul 18 30 WIB: STIN Pasundan vs BIN Samator.

