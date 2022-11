Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2022

Valencia, Beritasatu.com - Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia MotoGP perdananya setelah finis P9 pada balapan penentuan di Grand Prix Valencia, Minggu (6/11/2022).

Bagnaia memiliki tugas yang mudah karena hanya memerlukan tiga poin atau finis 14 besar di Valencia saat rival terdekatnya, Fabio Quartararo berjarak 23 poin pada balapan penutup musim tersebut.

Quartararo, yang mau tak mau membutuhkan kemenangan, hanya mampu finis P4 dan harus merelakan gelar juara dunia kelas premier musim ini jatuh ke Bagnaia.

Setelah melintasi finis, Bagnaia melakukan selebrasi bersama para fan dan kru Ducati di pinggir lintasan setelah membantu pabrikan Italia itu meraih gelar juara dunia pertamanya sejak kesuksesan Casey Stoner pada 2007, demikian laman resmi MotoGP.

Bagnaia juga menjadi penbalap Italia pertama yang menyematkan namanya ke Tower of Champions MotoGP setelah Valentino Rossi pada 2009.

Alex Rins memenangi balapan di Valencia setelah mencuri posisi pimpinan lomba sedari start di grid P5, menjadi kado perpisahan bagi Suzuki yang tak akan lagi berpartisipasi di MotoGP.

A dream is FINALLY achieved! ✨@PeccoBagnaia IS THE 2022 #MotoGP WORLD CHAMPION! 💪#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/arg31Jbc82