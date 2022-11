Indomaret Buka Peluang ke Final Livoli Usai Tekuk BIN Samator

Magetan, Beritasatu.com - Indomaret membuka persaingan lolos ke partai puncak Livoli Divisi Utama, setelah mengungguli BIN Samator Surabaya dalam pertarungan lima set 3-2 (26-24, 19-25, 20-25, 25-17, 17-15) pada hari pertama putaran kedua final four, di GOR Ki Mageti Magetan, Selasa (8/11/2022).

Pertandingan tersebut tersebut merupakan kemenangan kedua Dimas Saputra dan kawan-kawan dalam final four.

Sebelumnya, pada final four putaran pertama Indomaret hanya memetik satu kemenangan, yakni atas STIN Pasundan Bandung 3-2, serta dua kekalahan yaitu atas BIN Samator 2-3 dan Berlian Bank Jateng 0-3.

"Pertandingan melawan BIN Samator ini akan menentukan pertandingan lainnya. Karena kalau kalah nasib kami makin berat ke grand final," ujar pelatih Indomaret Iwan Dedi Setiawan.

Indomaret akan memainkan dua laga lagi yaitu melawan Berlian Bank Jateng, Rabu, dan dengan STIN Pasundan, Kamis (10/11/2022).

"Kami harus menang dua pertandingan itu. Jika gagal satu pertandingan, peluang kami berat. Apalagi kalau dua-duanya kalah. Dua pertandingan itu final," kata Iwan.

Sementara itu, nasib BIN Samator Surabaya untuk melangkah ke grand final sedikit terhambat dengan kekalahan atas Indomaret. Dua laga sisa melawan STIN Pasundan, Rabu, dan Berlian Bank Jateng, Kamis, setidaknya harus dimenangkan.

"Dua pertandingan lagi kami harus berjuang untuk menang," ujar pelatih BIN Samator Ryan Masajedi.

Menurut Ryan, kekalahan atas Indomaret itu sempat memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk ikut bermain.

Sementara pada laga putra lainnya, STIN Pasundan Bandung membuka peluang lolos ke grand final usai menumbangkan Berlian Bank Jateng 3-0 (25-19, 25-17, 25-18).

Pasundan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke grand final. Dua laga lagi akan dilakoni Pasundan, yakni akan menghadapi BIN Samator, Rabu, dan Indomaret, Kamis.

Pasundan satu-satunya tim di sektor putra yang sudah mengantongi tiga kemenangan. Sementara tiga tim lainnya, BIN Samator, Indomaret, dan Berlian masing-masing memiliki dua kemenangan.

"Kita tinggal butuh satu kemenangan untuk memastikan lolos ke grand final," ujar pelatih STIN Pasundan Anwar Sadat.

Menurut Anwar, kondisi tim asuhannya sudah kembali normal saat berhadapan dengan Berlian. Sebab, ketika melawan Indomaret pada hari Minggu lalu, kondisi Farhan Halim dan kawan-kawan menurun. Sehingga pada laga terakhir di putaran pertama Pasundan harus menderita kalah tipis 2-3.

Sementara kubu Berlian Bank Jateng mengaku beberapa pemainnya mengalami sakit. "Sulit mengembangkan permainan karena beberapa pemain kami sakit, sehingga harus disuntik untuk mengembalikan kondisinya," kata pelatih Berlian Achmad Joni Anwar.

Jadwal lengkap, Rabu (9/11/2022):

Pukul 12.00 WIB: Bank Jatim vs- Petrokimia (putri)

Pukul 14.00 WIB: TNI AU vs Kharisma (putri)

Pukul 16.00 WIB: Berlian Bank Jateng vs Indomaret (putra)

Pukul 18.30 WIB: STIN Pasundan vs BIN Samator

Sumber: ANTARA