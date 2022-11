Iga Swiatek Tempati Posisi Teratas Peringkat Dunia WTA

Jakarta, Beritasatu.com - Petenis Polandia, Iga Swiatek gagal menambahkan gelar juara WTA Finals melengkapi trofi juara grand slam Prancis dan US Open yang telah diraihnya. Meski demikian dia sukses menutup tahun ini sebagai petenis nomor wahid dalam peringkat tenis putri terbaru.

Petenis berusia 21 tahun itu memperpanjang keunggulan poinnya atas petenis nomor dua dunia Ons Jabeur asal Tunisia, meski kalah dari petenis Belarusia Aryna Sabalenka pada babak semifinal di turnamen Texas pekan lalu.

Kali ini adalah pertama kalinya Swiatek finis di puncak peringkat akhir tahun.

Swiatek melakoni musim yang luar biasa termasuk delapan gelar juara dan 37 kemenangan beruntun. Sabalenka mengakhiri 15 kemenangan beruntunnya melawan 10 pemain teratas.

Jalur Swiatek ke puncak dipermudah dengan pengunduran diri mengejutkan petenis Australia Ashleigh Barty pada Maret. Barty finis nomor satu pada kurun waktu 2019-2021.

Sementara itu Sabalenka kalah di final dari Caroline Garcia asal Prancis, petenis putri Prancis kedua yang memenangkan gelar setelah Amelie Mauresmo pada 2005.

Kedua finalis di akhir musim WTA di Texas pada Senin waktu setempat naik dua tempat, Garcia ke posisi keempat dan Sabalenka ke posisi kelima.

Peringkat WTA

1. Iga Swiatek (Polandia) 11085 poin

2. Ons Jabeur (Tunisia) 5055

3. Jessica Pegula (AS) 4691

4. Caroline Garcia (Prancis) 4375 (+2)

5. Aryna Sabalenka 3925 (+2)

6. Maria Sakkari (Yunani) 3871 (-1)

7. Coco Gauff (AS) 3646 (-3)

8. Daria Kasatkina 3435

9. Veronika Kudermetova 2795

10. Simona Halep (Rumania) 2661

11. Kunci Madison (AS) 2417

12. Belinda Bencic (Swiss) 2365 (+1)

13. Paula Badosa (Spanyol) 2363 (-1)

14. Danielle Collins (AS) 2292

15. Beatriz Haddad Maia (Brazil) 2215

16. Petra Kvitova (Ceko) 2097

17. Anett Kontaveit (Estonia) 2093

18. Jelena Ostapenko (Latvia) 1986

19. Ekaterina Alexandrova 1910

20. Liudmila Samsonova 1910

Sumber: ANTARA