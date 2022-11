Juara WSBK 2022, Bautista: Ini Mimpi yang Jadi Kenyataan

Lombok, Beritasatu.com - Alvaro Bautista dinobatkan sebagai juara dunia World Superbike (WSBK) 2022 meski finis P2 di belakang rivalnya Toprak Razgatlioglu pada balapan (Race) 2 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, Minggu (13/11/2022).

Hasil ini membuat Alvaro Bautista mengoleksi 553 poin di puncak klasemen WSBK 2022. Sementara Toprak berhasil menjuarai 3 balapan di Mandalika dan sekarang berada di posisi kedua dengan 485 poin.

Alvaro Bautista mengaku sukses ini menjadi impian yang terwujud. "Luar biasa, saya sangat senang. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, terutama setelah dua tahun terakhir dan semua kesulitan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang memercayai saya, untuk memberi saya kesempatan ini untuk memperjuangkan tempat yang bagus dan kami mendapatkan Kejuaraan pada saat pertama kali mencoba," tuturnya usai balapan.

Diakuinya dia sempat gugup dan stress jelang balapan. Dia sempat kehilangan fokus saat memimpin balapan sehingga disalip Toprak.

"Hari ini adalah pertama kalinya saya merasa sedikit gugup atau stres, tapi itu di Race 2 di grid sebelum start. Saya mencoba mengelola emosi dan ketika saya berada di posisi pertama. Saya membuat banyak kesalahan karena saya memiliki terlalu banyak pikiran di kepala saya! Saya hanya lebih suka mengatakan yang kedua di belakang Toprak, tetapi dia sangat kuat, jadi saya bisa mengikutinya. Sangat senang," tambahnya.

The dream is real ✨



🏆 @19Bautista IS THE 2022 FIM #WorldSBK CHAMPION! 🏆#TheReturn is now complete ✅ pic.twitter.com/m9abTXVluS