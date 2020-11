Belgia dan Italia Raih Kemenangan

Kamis, 12 November 2020 | 08:19 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Leuven, Beritasatu.com - Michy Batshuayi mencetak dua gol untuk membawa timnas Belgia bangkit dan menang dalam pertandingan persahabatan menghadapi Swiss 2-1 di Stadion King Power Den Dreef di Leuven, Belgia, Rabu (11/11/2020) waktu setempat.

Hasil ini meningkatkan rasa percaya diri pemain Belgia menjelang laga melawan timnas Inggris di ajang Liga Negara Eropa, pada akhir pekan nanti.

Hasil ini juga memastikan rekor tak terkalahkan Belgia saat bertanding di kandang dalam empat tahun belum terpecahkan.

Bagi Batshuayi, dua gol ini membuat ia telah mencetak 13 gol dalam 13 pertandingan internasionalnya.

Di Kota Benevento, Italia menang telak 4-0 atas Estonia dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Ciro Vigorito.

Vicenzo Grifo mencetak dua gol dalam pertandingan ini, salah satunya dari titik penalti. Dua gol lainnya dicetak Bernardeschi dan Orsolini.

Pada pertandingan ini, Italia tak dipimpin sang pelatih Roberto Mancini yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Roma karena positif Covid-19.

Hasil ini membawa Italia tak pernah kalah dalam 20 pertandingan terakhirnya. Kemenangan ini juga membuat pemain Gli Azzurri siap menghadapi ajang Liga Negara Eropa melawan Polandia dan Bosnia.

Di Kopenhagen, timnas Denmark menang 2-0 atas Swedia. Dua gol dicetak para pemain yang dipasang dari bangku cadangan, Jonas Wind dan Alexnder Bah.

Hasil pertandingan persahabatan lainnya: Polandia vs Ukraina 2-0, Kroasia vs Turki 3-3, dan Malta vs Liechtenstein 3-0.

Sumber:eurosport.com